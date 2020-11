Afrique: Éliminatoires CAN 2021 - Quelle défense des Éléphants face aux Barea ?

La Côte d'Ivoire attend de pied ferme Madagascar, le leader du groupe K à Abidjan, à la faveur de la 3e journée des éliminatoires de la Can 2021. Le choc du groupe K est jugé déterminant par plusieurs observateurs pour la qualification.

Pour cette double confrontation, la liste des joueurs convoqués par Patrice Beaumelle est attendue d'ici la fin de la semaine. Une sélection dans laquelle certaines surprises sont encore attendues. En défense, le technicien français sera contraint de renoncer à certains joueurs mais, il devrait également bénéficier de l'apport de nouveaux éléments et des joueurs revenant de blessures.

Pour la période internationale contre la Belgique et le Japon, Beaumelle avait fait appel à 8 joueurs mais il y a eu quelques défections, notamment avec Simon Déli, Wilfred Kanon et Ghislain Konan pour raison de blessures.

Trois joueurs qui ont repris la compétition avec leurs clubs respectifs et qui devraient être disponibles pour cette rencontre. L'entraîneur des Éléphants pourrait également ajouter à sa liste Willy Boly, le défenseur de Wolverhampton, qui vient d'avoir son autorisation de jouer avec la Côte d'Ivoire. Par contre, il sera privé d'Eric Bailly, le joueur de Manchester United, qui ne joue plus depuis quelque temps avec son club pour cause de blessure.

Quel système, avec quel joueur ?

Une fois la liste de ses 8 joueurs défensifs arrêtée, l'autre équation à laquelle il devra faire face, c'est le choix du système et les joueurs qui vont avec. Sans nul doute, Patrice Beaumelle va reconduire la même stratégie que lors des deux rencontres amicales contre la Belgique et le Japon du mois d'octobre dernier.

Un système avec trois défenseurs de base, deux autres intercalés entre le milieu et la défense sur les côtés, deux milieux nominaux et trois attaquants. Lors du premier match contre la Belgique, Ismaël Traoré, au centre, Eric Bailly à droite et Sinaly Diomandé à gauche formaient le trio défensif de base. Serge Aurier (à droite) et Maxwel Cornet (à gauche) étaient les deux pistons entre la défense et le milieu. Contre le Japon, c'est Odilon Kossonou qui s'est positionné à droite et Eric Bailly au centre à la place d'Ismaël Traoré.

Face à Madagascar, Eric Bailly ne sera pas présent. Beaumelle aura donc Willy Boly (s'il est convoqué), Ismaël Traoré, Wilfried Kanon, Simon Déli, Odilon Kossonou et Sinaly Diomandé pour constituer son trio de base défensif, étant donné que les deux postes de défenseurs pistons seront réservés à Aurier et Cornet. Un choix que l'entraîneur des Éléphants va opérer en tenant compte non seulement de la forme actuelle des joueurs mais surtout de leur capacité à s'adapter à ce système.

Sur cette hypothèse, le défenseur de Wolverhampton a une chance d'avoir les faveurs du sélectionneur, puisque son club évolue dans le même système en Premier league. Le défenseur ivoirien a toujours été titularisé à droite dans la défense à trois de base de son club. Ismaël Traoré, Odilon Kossonou et Sinaly Diomandé l'ont déjà pratiqué avec Patrice Beaumelle, lors des deux matches amicaux contre la Belgique et le Japon.

Quant à Wilfried Kanon, il était l'un des éléments clés de ce système en 2015 avec Hervé Renard, sous le regard bienveillant de Patrice Beaumelle qui était son adjoint.