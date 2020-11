Sénégal: LDC - Un but de Demba Ba et Basakséhir fait tomber Manchester United

A 35 ans, Demba Ba a encore les jambes d'un gamin. L'international sénégalais a joué un grand rôle dans la victoire d'Istanbul Basakséhir face à Manchester United.

C'est la belle surprise de cette troisième journée des phases de groupe de Ligue des Champions. Istanbul Basakséhir a fait chuter Manchester United sur le score de deux buts à un.

Dès la 12ème minute, Demba Ba s'est illustré. Sur un rush de plus de 20 mètres, l'attaquant sénégalais a su garder la lucidité pour catapulter la balle au fond des filets. Quelques minutes plus tard, il se montre encore décisif en étant à l'origine du but d'Edin Visca (40ème).

Un but et Demba Ba est dans l'histoire du club turc. Il est devenu le premier buteur de l'équipe en Ligue des Champions. C'est une soirée des premières. Basakséhir tient son premier succès dans la plus prestigieuse des Coupes européennes et se replace dans la poule H.