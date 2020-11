Cote d'Ivoire: Jeannot Ahoussou-Kouadio - "J'invite toutes les populations du Grand-Centre à l'apaisement et à la retenue"

document

Le scrutin pour l'élection du Président de la République s'est tenu le samedi 31 octobre 2020, conformément aux dispositions de la Constitution.

Ce scrutin a toutefois été émaillé par de multiples conflits intercommunautaires, notamment dans les localités du Grand-Centre qui avaient pourtant, en 2010 et en 2015, voté massivement pour le Président Alassane OUATTARA, établissant avec lui, ainsi un bail de confiance sur le long terme.

Je voudrais déplorer ces violences qui ne se justifient nullement, en raison des liens étroits, fraternels et anciens unissant les populations de cette région, qui vivent en bonne intelligence depuis toujours.

Je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes et présenter mes condoléances les plus émues aux familles endeuillées et formuler des vœux de prompt rétablissement aux blessées.

La persistance de ces conflits est de nature à menacer les nombreux acquis socio-économiques de notre région et à affecter la cohésion et l'unité de ses filles et de ses fils.

Résolument engagée dans une dynamique de développement harmonieux avec le Président Alassane OUATTARA, notre région ne peut se permettre de s'installer durablement dans un cycle de violences, sous peine de remettre en cause les acquis importants obtenus au cours de la dernière décennie.

C'est pourquoi, j'invite toutes les populations du Grand-Centre à l'apaisement et à la retenue.

J'exhorte vivement l'ensemble des responsables politiques locaux, les cadres et les mutuelles de développement à tout mettre en œuvre en vue de faire cesser les actes d'incivisme, les troubles de tous ordres et à s'engager sans réserve dans la résolution définitive de ces conflits.

Fait le 04 novembre 2020

Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO

Sénateur de la Région du Bélier

Président du Sénat de Côte d'Ivoire