Algérie: Covid-19 - La DGSN renforce le rôle assigné à ses différentes composantes

Alger — La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué mercredi dans un communiqué avoir renforcé le rôle assigné à ses différentes composantes pour atténuer les effets de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

La DGSN a renforcé le rôle assigné à ses différentes composantes pour atténuer les effets de la propagation de l'épidémie de Covid-19, en veillant à l'application des mesures préventives et du protocole sanitaire en vigueur, notamment le respect de la distanciation sociale et des conditions d'ouverture des commerces et d'organisation des transports en commun et le port du masque, en plus de l'ensemble des règles de protection et de prévention mises en place dans les lieux publics, a précisé le communiqué.

Et de rappeler que "dès l'augmentation des cas de coronavirus, les unités territoriales ont été invitées à accompagner les différentes instances et organisations sociales par l'orientation, le conseil et la sensibilisation, tout en prêtant une assistance opérationnelle.

"Grâce aux efforts communs déployés par l'ensemble des acteurs, notamment lors de la 1ère phase de la propagation de la pandémie, un esprit patriotique très élevé s'est forgé chez les différentes catégories sociales et s'est traduit par l'acceptation des mesures préventives décidées par les hautes autorités, donnant lieu ainsi à des résultats positifs et satisfaisants", a-t-on poursuivi.

C'est pourquoi, "la conscience et le respect strict des gestes barrières constitueront un rempart face aux risques de cette épidémie sur la santé et la vie des citoyens".

Le constat de visu, particulièrement depuis la levée du confinement sur nombre d'activités, démontre un relâchement sensible dans le respect des règles décidées, d'où l'acuité de la situation, indique le communiqué, relevant qu'une "telle condition va à l'encontre des exigences de la santé publique placée en tête des intérêts des services de l'Etat".

La DGSN rappelle qu"'elle continuera à prêter aide et assistance aux institutions officielles et à la société civile afin d'atténuer les répercussions de la pandémie", tout en se disant "convaincue que la conscience et l'attitude du citoyen demeurent essentielles pour atteindre cet objectif escompté en vue de préserver les individus et, partant, la société", a conclu le communiqué.