Madagascar: Football-Scorpion - Les anciens joueurs forment une nouvelle équipe

Les anciens joueurs de l'équipe nationale se réveillent.

Le football dans le sang. Les anciens joueurs légendaires de l'équipe nationale ne veulent pas se faire dépasser par le temps. Après des années de repos, la bande à Mamisoa a fait une nouvelle apparition cette année 2020.

En effet, quelques joueurs ex-Club M et ex-Scorpion, des années 90 et 2000 se sont retrouvés. Ils ont formé une nouvelle équipe dénommée « Ancien Joueur National ». Sur la photo de couverture on aperçoit les visages des grands footballeurs de l'époque comme Fify, Menakely, Christien Kely, Voavy Amisy, le grand frère du Voavy Paulin, Eric Faneva, Jimmy Konde, Mamisoa, Bruno Langalanga, ainsi que Tody Kely.

Leur objectif est de former une association afin qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice pour le football malgache. Ils invitent ainsi leurs anciens coéquipiers à rejoindre le groupe. « Nous nous sommes rendu compte qu'en étant des anciens joueurs, nous avons des devoirs envers le football malgache. Notre principale mission c'est d'inciter les compatriotes à aimer cette discipline, et de soutenir les Barea. L'initiative a commencé en début d'année, mais cela s'est arrêté pendant le confinement. Les membres ont repris leurs activités depuis deux mois », a fait savoir Philibert dit Fify. Ils sont environ 30 joueurs dans le groupe dont la plupart étaient des joueurs du Scorpion, mais il y a également ceux du Club M, tels que Bakaro, Tigana et Iary.

L'équipe de l'Ancien Joueur National envisage d'organiser de nombreux événements. En attendant leur assemblée générale, ils participeront à un match de gala à Antalaha à la fin du mois et affronteront la sélection de la ligue Sava. L'équipe est aussi invitée pour un match d'inauguration du terrain de l'Atamob Buffalo FC situé sur le By-pass, en début décembre. A l'occasion de ces deux rencontres, les joueurs ont entamé leur premier entraînement au Futsal Andraharo ce mardi.

Actuellement, ces joueurs ont chacun leur vie. Certains ont créé une école de foot, certains travaillent dans leurs propres entreprises et d'autres sont devenus des fonctionnaires. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui sont devenus joueurs professionnels et qui ont des places très importantes dans les grands clubs à l'étranger. Notons que Faneva Ima Andriatsima fait partie de leur promotion et joue encore aux Emirats Arabes Unis.