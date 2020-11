Madagascar: Musique - Maylin Pultar sort « Tongue Twister »

D'origine malgache de par sa mère, Maylin Pultar vient de sortir un single qui a pour titre « Tongue Twister », un petit bijou selon les premières critiques.

A travers un style musical qu'elle définit comme du « blues rock tribal » ce « fix » rappelle qu'elle a toujours jonglé avec ses deux passions, la musique et le cinéma. Du Texas à Paris, Maylin Pultar a partagé sa musique dans des festivals tels le SXSW, à Austin aux Etats-Unis, Kiosquorama à Paris, Ferrara's Busker en Italie et bien d'autres. Dans son sillage s'alignent cinq disques, dont le premier « On my way to see you » sorti en 2005. « Tongue Twister » diffuse un rock progressif, lové sur trois instruments : basse, guitare et batterie.

On retrouve un peu le côté aérien du rock californien de la moitié des années 2000. Sans oublier sa voix qui reste sans doute sa signature. L'autre passion de la chanteuse, c'est le cinéma. Elle a tenu des rôles importants, aux côtés de Catherine Deneuve par exemple, dans « La reine blanche » ou encore « October 22nd », « God's hand ». Ces derniers ont été tournés aux Etats-Unis. Une carrière bien remplie pour ainsi dire, que ce soit sur scène ou devant la caméra.