Soudan: Al-Burhan informé des résultats de l'atelier sur la religion et l'État

Khartoum — Le président du Conseil souverain de transition, Lt-Gen Abdel Fattah Al-Burhan, s'est informé sur les résultats de l'atelier informel récemment tenu à Juba entre la délégation du gouvernement et le Mouvement de libération des peuples du Soudan (SPLM/N ) conduite par Abdulaziz Adam Al-Hilu sur la relation entre la religion et l'Etat

Au cours de sa rencontre avec Dr Vasu Gunden, directeur exécutif et fondateur du Centre africain pour la résolution des conflits en Afrique du Sud, chef de la délégation d'experts et de facilitateurs qui ont participé à l'atelier informel ,Al- Burhan a été informé des résultats de l'atelier.

Dr Vasu a noté qu'il avait informé le Président du Conseil souverain de transition des résultats des discussions de l'atelier, décrivant les discussions au cours de l'atelier ainsi que de nombreux points convenus, soulignant quelques points qui n'avaient pas été convenus.

Il a indiqué que le Centre africain pour la résolution des conflits a fourni une assistance aux délégations du gouvernement et du SPLM-Nord pour se préparer aux négociations, en disant: "Nous nous engageons à soutenir l'unité et la stabilité du Soudan."

Le Dr Vasu a ajouté: "Nous devons chercher comment aller de l'avant afin d'assurer la paix et la stabilité au Soudan", notant: "Dans cette situation délicate de l'histoire du Soudan, nous devons assurer la participation de tous les Soudanais au dialogue afin d'apporter la paix et l'unité, et c'est notre appel à tous, et nous sommes prêts à soutenir le Soudan à cet égard, ", exprimant nos remerciements et notre gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité que lui et la délégation qui l'accompagne ont reçus par les responsables soudanais.