Cameroun: « Ce rapprochement de la prise en charge était urgent »

interview

Pauline Irène Nguene, ministre des Affaires sociales.

Le président de la République a signé le 19 octobre 2020 le décret portant création, organisation et fonctionnement du Centre de réhabilitation des personnes handicapées de Maroua. Pourquoi Maroua ?

Jusqu'ici, le Cameroun ne disposait que d'une seule institution de prise en charge et d'autonomisation des personnes en situation réelle ou potentielle de handicap à savoir le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées cardinal Paul Emile Leger de Yaoundé, pour lequel le président de la République avait, il y a quelque temps, autorisé le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire à signer un Accord de prêt avec la Banque marocaine du Commerce extérieur, d'un montant de 25 milliards de F au titre de la première phase de modernisation de son plateau technique, afin d'en faire un Centre d'excellence au Cameroun et dans la sous-région. Cependant, il est apparu que les personnes handicapées résidant dans la partie septentrionale du pays éprouvaient d'énormes difficultés à venir jusqu'à Yaoundé, soit à plus de 1400 kilomètres de Maroua, pour les soins de rééducation polyfonctionnelle qui parfois exigent un temps relativement long.

Sur le plan socioéconomique, il fallait se déplacer avec au moins un garde-malade, toute chose qui générait des coûts importants pour le transport, la nutrition et le logement des concernés. De plus, le déplacement des membres de famille posait un problème énorme pour la cohésion de la famille, avec ce que cela engendre comme fléaux sociaux pour les enfants abandonnés. On peut noter également, que la lutte contre la secte Boko Haram a augmenté les statistiques des personnes handicapées dans le septentrion et les pays limitrophes, aggravant la pauvreté et induisant des fléaux sociaux aux conséquences désastreuses. Le rapprochement de l'expertise et de la prise en charge des malades était donc nécessaire et urgent. C'est pourquoi, il me semble, le chef de l'Etat a décidé de doter cette région d'un Centre de réhabilitation des personnes handicapées de haute facture, dans le but d'alléger les souffrances des populations du septentrion.

Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Centre ?

Le CRPH de Maroua est le fruit de la coopération entre le Cameroun, et l'Italie, à travers un Accord de partenariat signé entre le gouvernement du Cameroun et l'Association Italienne d'Assistance aux Vulnérables d'Afragola. Ledit Accord prévoit le transfert du savoir-faire technologique Italien dans la prise en charge des personnes handicapées au Cameroun, par l'amélioration de la qualité des soins et la densification de l'offre nationale en matière de réhabilitation de cette cible. Une fois opérationnel, le centre va offrir des soins de qualité parce qu'il sera doté d'un personnel qualifié, en cours de formation à l'Université de Maroua, en partenariat avec l'Université de Naples en Italie, pour des spécialités qui n'étaient formées jusque-là qu'en Europe à savoir : l'orthophonie, la neuromotricité, l'ergothérapie, l'horthoprothésie, et la kinésithérapie. Le Centre de Maroua disposera ainsi des unités ci-après :

une unité de consultation ; une unité de rééducation fonctionnelle ; un internat d'au moins 60 places divisé en 03 blocs ordinaires de 20 places chacun auquel s'ajoutent des chambres haut standing ; une unité de formation et de recyclage des professionnels comportant plusieurs ateliers de formation en divers métiers d'insertion et de réinsertion socioéconomique ; une unité de fabrique de prothèses, de tricycles, de cannes anglaises et de montage des fauteuils roulants ;

une unité de suivi des soins à domicile et de réinsertion des malades réhabilités.

Il faudrait relever également que Maroua étant une ville carrefour partageant des frontières avec plusieurs pays notamment le Tchad, le Nigéria et la République Centrafricaine, le CRPH de Maroua, pourra non seulement desservir les populations de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême Nord qui n'auront plus à parcourir d'énormes distances pour se bénéficier des soins de réhabilitation, mais desservira également les populations des pays voisins. La signature du Décret portant création, organisation et fonctionnement du CRPH de Maroua vient donc à point nommé, pour galvaniser l'ensemble des parties prenantes pour une opérationnalisation rapide de la structure.

A quand le début effectif de son fonctionnement ?

L'achèvement de la première phase des travaux de construction du Centre est planifié pour mars 2020. La première cuvée des personnels devant opérationnaliser le Centre sera mise en service en fin de formation courant août 2021. Le partenaire italien projette d'équiper complètement les Unités opérationnelles du Centre d'ici le mois d'avril 2021. Une équipe d'accompagnement des personnels nationaux, composées d'Experts Italiens est attendue, dans le but d'assister le personnel local dans la prise en charge des patients. Sur la base de ce qui précède, la mise en place des organes dirigeants du Centre s'avère urgente, afin d'accélérer toutes les actions d'opérationnalisation du Centre.