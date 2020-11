Ile Maurice: Jasveer Ramduth - «Nous sommes contre les campagnes communales»

interview

Vous avez été conseiller de district pendant trois ans. Pourquoi vouloir un deuxième mandat ?

Je pense qu'il est important pour nous de continuer sur la même lancée. Pendant trois ans, le village a connu plusieurs changements, qui ont été bénéfiques aux habitants. En plus de ma fonction de conseiller de district, j'ai aussi siégé comme Chairman du Public Health Committee au sein du conseil de district de Rivière-du-Rempart, où je me suis battu pour Poudre-d'Or. Par exemple, nous sommes l'un des premiers villages de la circonscription N°6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or) à avoir bénéficié de près de 1 400 poubelles. En plus de cela, nous avons beaucoup fait pour placer des pylônes pour éclairer les routes de Poudre-d'Or.

Êtes-vous satisfait de votre bilan pour le village ?

Oui, mais plusieurs travaux sont toujours en suspens. Les élections ont tout freiné. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs projets qui doivent reprendre. Comme le nouveau terrain de football pour la région, qui a accumulé énormément de retard, suite au litige entre le contracteur et le conseil de district. Aujourd'hui nous voulons poursuivre les travaux, comme l'aménagement d'un gradin.

Hormis le progrès que nous avons fait, je pense que plusieurs projets peuvent encore se développer, à savoir l'aménagement d'une bibliothèque dans l'ancien poste de police de la région ou encore un bon encadrement de nos pêcheurs, afin de leur offrir des cours, notamment sur la plantation des coraux, entre autres. Ces derniers sont très réceptifs à cette idée.

Qu'est-ce qui différencie votre parti des autres ?

Nous sommes une nouvelle équipe, apolitique et composée de jeunes, âgés de 25 à 50 ans, ayant une vraie volonté de travailler, pour et dans l'intérêt de notre village. Mais nous avons également les compétences pour défendre les droits des villageois. Nous ne sommes pas «communaux», d'ail- leurs, tous nos candidats ont des appartenances religieuses différentes, nous pensons tous fermement que notre priorité est plutôt de nous concentrer sur le développement de Poudre-d'Or, car c'est un village qui a du potentiel. «Nou kkont enn kanpagn kominal, kot sak relizion bizin vot so dimounn.»