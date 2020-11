Maroc: Safi - La Grotte "Goran", une merveille spéléologique en quête de valorisation

Safi — Située au coeur du site touristique Cap Beddouza, à quelque 27 Km au nord de la ville de Safi, la grotte "Goran" a le mérite de représenter, aujourd'hui, une véritable merveille spéléologique d'une importance scientifique et écologique considérable d'où, l'impératif majeur de sa valorisation.

Découverte en 1934 par les Éclaireurs de France, ce site offre une importante niche à haute valeur ajoutée, à même de générer un impact social direct sur la vie des populations locales, étant donné que les expériences ont démontré que le tourisme écologique serait le mieux adapté avec la crise sanitaire actuelle induite par la propagation de la Covid-19.

Cette importance de la Grotte "Goran" est justifiée par le fait que des pièces archéologiques ont été signalées sur le site lors de sa première découverte, alors que des gravures rupestres auraient été également retrouvées.

Néanmoins, ce Site géologique est devenu un lieu "fragile" et "vulnérable", en raison de la pollution résultant d'une part, des comportements inciviques auxquels se livrent certains de ses visiteurs et d'autre part, "des actes de vandalisme" représentés par des graffitis dessinés sur ses parois.

Ainsi, dans le cadre des efforts menés en vue de la préservation de ce Site, "l'Association de l'exploration et du tourisme montagneux et environnemental" mène une véritable plaidoirie auprès des services concernés, dans le but de valoriser et de sauvegarder ce site naturel, à même de l'ériger en "une adresse" incontournable aussi bien pour les touristes que pour les chercheurs, archéologues et scientifiques.

Pour ce faire, ladite association a organisé courant cette année, une expédition scientifique qui s'est fixée comme objectifs de valoriser le patrimoine spéléologique de la Grotte "Goran" à travers cinq éléments majeurs.

Il s'agit du nettoyage de la Grotte, son exploration et l'établissement d'un état des lieux, soumettre une partie de la grotte à des travaux de topographie et sensibiliser la société civile locale voire même régionale au besoin urgent de préserver le patrimoine cavernicole de la région de Beddouza et enfin exhorter les autorités locales et régionales à protéger la Grotte "Goran".

L'effort porte aussi sur la proposition de solutions simples pour optimiser l'exploitation de ce patrimoine par la population locale et protéger ce site touristique contre toutes dégradations.

Approché par la MAP, le président de cette association, Redouane Guermate, croit dur comme ferme que la valorisation de cette merveille spéléologique permettrait, sans nul conteste, de développer un géo-tourisme durable et combien même, respectueux de l'environnement ainsi que des différentes spécificités intrinsèques à ce Site.

Cet acteur associatif n'a pas manqué de mettre l'accent sur l'importance de concocter un programme éducatif riche en activités de formation et de sensibilisation au profit des populations locales, ce qui permettrait, a-t-il enchainé, de renforcer ce sentiment d'appartenance à cette région si riche et diversifiée, et les aideraient à s'impliquer davantage et d'une manière efficace dans tous les efforts à entreprendre pour la promotion et le développement du territoire.

M. Guermate recommande aussi d'organiser des rencontres avec la population riveraine pour la sensibiliser et mieux l'informer sur la valeur "réelle" de ce patrimoine et ce, dans l'optique de mettre sur pied une approche participative, à même de favoriser la protection et la gestion idoine de ce Site.

"La grotte "Goran", dont la longueur est estimée à 2.000 mètres de galerie, est une merveille spéléologique dont les atouts sont multiples, surtout pour le développement d'un tourisme vert "eco-friendly" et scientifique, qui pourra engendrer des retombées économiques sur la région toute entière comme sur les autochtones", a-t-il estimé.

Dans ce sens, M. Guermate a préconisé la mise en oeuvre d'une kyrielle de mesures drastiques destinée à faire face aux actes de vandalisme, dont fait l'objet ce site spéléologique, estimant indispensable l'établissement par les autorités compétentes, d'un procédé d'identification de toute personne étrangère désireuse d'accéder à ce site.

Dans la foulée, Il a plaidé en faveur de la construction d'un mur de protection autour de la grotte et d'un grillage renforcé à son entrée sans altérer l'aspect paysager du site, se disant également en faveur d'un réaménagement de la route menant vers cette Grotte.

M. Guermate a tenu à rappeler que le nouveau balisage de la Grotte "Goran", entamé par l'association suite aux actes de vandalisme menés par certains individus qui méconnaissent la valeur du patrimoine, permettrait de protéger et de sauvegarder ce joyau naturel et patrimonial.

La valorisation de ce site naturel passe aussi par la construction d'éco-Lodges à proximité du site, qui seront de nature à favoriser le tourisme écologique, à dynamiser l'économie de la région, à créer de nouveaux emplois pour les jeunes et à contribuer ainsi à la réduction du chômage, a-t-il conclu.