Ile Maurice: La Laura-Malenga, confiance en l'avenir

La Laura est un petit patelin situé au pied du Pieter Both. Annexé à ce dernier, Malenga donne une belle vue sur le nord. Focus sur ces deux villages, dont les habitants devront se rendre aux urnes pour élire ceux et celles qui seront leurs représentants dans quelques jours.

La Laura, dont le nom adopté en 1859 provient d'un domaine sucrier du XIXe siècle, possède une beauté naturelle à couper le souffle : ses arbres et ses fleurs, sans compter les paysages panoramiques époustouflants. Ce petit village compte beaucoup de planteurs de légumes, dont un certain nombre spécialisés dans la culture de divers légumes filants. Pour cause, au pied de la montagne, les «karo» de fleurs et de légumes foisonnants sont devenus indispensables. Si jadis, La Laura était un endroit fantôme que beaucoup de Mauriciens ne connaissaient pas, aujourd'hui le village figure sur la carte de Maurice grâce à ses nombreuses attractions. Un temple dédié au dieu Venkateswara (Vishnu) entre autres.

Quelles sont les tendances pour les prochaines élections villageoises ? Le village de La Laura-Malenga compte 1 089 électeurs. Manjula Kumari Boojharut en sera le returning officer. Quant au parti Mouvement Travailleur Social, ses membres crient déjà victoire.

Chetan Anand Ramkhalawon, conseiller de district, actuellement leader du Mouvement Travailleur Social de La Laura-Malenga, fait valoir qu'il a travaillé d'arrache-pied pour son village. Lui et ses colistiers, à savoir cinq hommes et trois femmes, briguent les suffrages pour les prochaines élections villageoises. Le leader du parti explique qu'il a choisi le road roller (rouleau compresseur) comme emblème afin de démontrer qu'au fil des années, les routes du village ont bel et bien été goudronnées.

Siégeant depuis plus de quinze ans au conseil de village, Chetan Anand Ramkhalawon affirme que beaucoup de développements ont été réalisés. Ancien manager à la State Bank of Mauritius (SBM), ce sexagénaire est connu par tous les villageois. «Certes, La Laura Malenga a un petit nombre d'électeurs. Cependant, les habitants sont témoins des aménagements entrepris dans le village, à l'instar du Village Hall qui abrite un gymnase moderne. Prochainement, un Sports Complex sera aménagé, doté d'un parcours de santé, d'un terrain de foot, d'un terrain synthétique, d'un kiosque et d'un shelter coupe-vent.»

Annexé au village de La Laura, Malenga est séparé de quelques marches seulement d'un village frère nommé CrèveCœur. Si Malenga se situe en altitude, Crève-Cœur se trouve au pied de la montagne Pieter Both.

Chetan Anand Ramkhalawon explique qu'en raison de ses nombreuses rivières, auparavant le village était vulnérable aux crues. Ce qui a nécessité l'aménagement de huit ponts, qui ont soulagé ceux habitant près de ces rivières.

Un seul adversaire

À La Laura-Malenga, les élections villageoises sont prises très au sérieux car les habitants se côtoient quotidiennement. Les conseillers élus ne peuvent bâcler leur travail. Hormis le parti Mouvement Travailleur Social, le LMR Action Group s'est aussi enregistré samedi. Toutefois, Chetan Anand Ramkhalawon pense que c'est son parti qui va remporter ces élections.