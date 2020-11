Congo-Kinshasa: L'ONU Femmes organise l'atelier de formation des formatrices du 4 au 6 novembre 2020

De nouvelles empreintes viennent d'être marquées par l'Organisation des Nations Unies, dans son volet consacré aux femmes, dans les annales de l'histoire de la RD. Congo. Hier mercredi 2 novembre 2020, dans la salle Suzanne du prestigieux Hôtel Sultani à la Gombe, cette Organisation internationale a procédé au « Lancement de la Formation des Formatrices » dans le cadre du programme des Champions du Genre en politique , et ce, en présence des officiels congolais, femmes politiques influentes du pays, représentativités de quelques partis politiques, des formatrices et de toutes les bénéficiaires de toutes les capsules combien capitales pour leur propulsion et leur expansion. L'ouverture de cette formation a connu les interventions de l'Ambassadeur de Suède en RDC, de la Représentante de la Ministre d'Etat en charge du Genre, Famille et Enfant, Béatrice Lomeya, et de la Représentante de l'ONU/Femmes en RDC, Madame Awa Ndiaye Seck. Aussi, des personnalités politiques telles que Marie-Ange Lukiana et Eve Bazaïba, figurant comme Formatrices, y ont rehaussé de leur présence solennelle.

Dans son mot de circonstance, Awa Ndiaye Seck a précisé que la dite formation célébrait les acquis déjà réalisés pour augmenter le nombre des femmes engagées en politique, surtout au regard des prouesses qui résultent des dernières élections de 2018 : élévation du Ministère du Genre, Famille et Enfant en Ministère d'Etat en vertu de l'importance qu'accordent les dirigeants Congolais à la gente féminine et l'égalité des sexes, l'élévation d'une femme à la tête de l'Assemblée Nationale, la dotation pour le pays d'une loi sur la parité homme-femme et, enfin, l'institution des commissions en genre.

Cependant, a enchaîné la Représentante de l'ONU/Femmes en RDC, les avancées présentées sont quasiment absorbées par des blocages affichées dans le Rapport du Gouvernement sur la mise en application de la Déclaration et programme d'action de Beijing élaborée en 1995. Ce rapport signale une faible participation des femmes dans les espaces de prise de décision à tous les niveaux et l'absence de mesures contraignantes pour la mise en application de la Loi électorale sur la parité homme-femme.

Avec le lancement de cette formation, prévue en mars dernier et annulée en raison de la pandémie à Coronavirus, Awa Ndiaye explique le but poursuivi par le souci de former des coachs qui travailleront plus tard avec les hauts cadres des partis politiques pour la relève des défis de participation politique des femmes et l'abolition de tous les obstacles cités ci-haut. Concrètement, il s'agira d'accompagner les partis politiques à intégrer et promouvoir le genre, de former les femmes et les jeunes engagés en politique et de créer un cadre propice pour que ces influences exercent pleinement leurs fonctions.

Interrogée sur place sur la question de l'expansion de cette idéologie dans toutes les provinces nationales, Awa Ndiaye a précisé que la tenue de cette formation constitue une première vague et d'autres s'en suivront sur l'étendue du territoire nationale, jusqu'aux approches des échéances électorales de 2023.

Lancement officiel

Représentant la Ministre d'Etat en charge du Genre, Famille et Enfant, empêchée pour des raisons non dévoilées, la Directrice de Cabinet adjoint de ce Ministère, Germaine Ibangu, a relevé l'importance que recouvrent ces assises. D'ailleurs, elle a garanti de la volonté du Gouvernement de la République à s'impliquer dans la matérialisation de cette initiative.

C'est pourquoi, a-t-elle donné le go officiel à l'atelier de Formation des Formatrices au programme des champions en genre en politique.

L'étude sur la représentation et l'influence des femmes en politique en RDC a bénéficiée de l'apport intellectuel des formatrices de ce programme et financé par l'Ambassade de Suède en RDC, représentée par l'Ambassadeur Henric Råsbrant.