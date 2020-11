Congo-Kinshasa: Francis Kalombo - «Moïse Katumbi ne vient pas pour quémander des postes»

Pour Francis Kalombo, Moïse Katumbi ne vient pas dans la logique de solliciter, ni quémander des postes politiques, mais plutôt apporter sa contribution avec toute son expertise dans la gestion de la chose publique, afin de faire face à cette impasse qui tient la République démocratique du Congo en otage.

«Il ne vient pas pour quémander des postes, il n'est pas demandeur. Mais, Moïse Katumbi vient parce que le pays est en danger et il a quelque chose à apporter. S'il est consulté, c'est parce que le président de la République et tous les Congolais savent que Moïse Katumbi a géré le Katanga, il l'a tellement bien géré. Il a l'expertise, la connaissance de la chose publique et qu'il peut apporter par rapport à cette situation. Aujourd'hui, le pays est dans une crise, le pays ne va pas et il faut stopper cette hémorragie avant que cela devienne trop tard », a martelé le porte-parole de Moïse Katumbi.

Dans cette même vision, Francis Kalombo fait savoir que « c'est à la fin des consultations qu'on verra ceux qui sont des patriotes, prêts à travailler pour l'intérêt général et non pour l'intérêt personnel, et Moïse Katumbi nous l'a répété : il faut travailler pour l'intérêt général et non pour soi-même », lâche-t-il.

En outre le rapproché de Moïse Katumbi soulève qu'il y a possibilité de procéder à la reconfiguration de la majorité. Ce dernier a rappelé que la famille politique de l'ancien Président, Joseph Kabila ne doit pas craindre le débauchage car, c'est une pratique qu'ils ont eux-mêmes instaurée au pays.

« La majorité va basculer. Ce qui est possible parce que c'est une majorité artificielle. Si à l'époque, le président Joseph Kabila avait créé des UDPS bis sans fermer les yeux, pourquoi on ne créerait pas des PPRD bis, pour le président Félix Tshisekedi. Ce sont des choses que lui-même (Joseph Kabila) a créé en République démocratique du Congo qui, aujourd'hui, risquent de se retourner contre lui-même. Je suis étonné que les débaucheurs crient aujourd'hui qu'ils sont en train d'être débauchés. Le problème, ce n'est pas le débauchage. La vérité est que d'autres composantes au sein du FCC en ont marre du diktat du PPRD », a déclaré Francis Kalombo.

Il y a lieu de noter que Moïse Katumbi serait reçu par Félix Tshisekedi le samedi 7 novembre 2020 au Palais de la Nation. Signalons que Jean-Pierre Bemba l'un des leaders de Lamuka a été consulté par Félix Tshisekedi.