Congo-Kinshasa: Ilunga Ilunkamba remet officiellement la ZES Pilote de Maluku à la firme STRATEGOS

Au cours d'une cérémonie qu'il a lui-même présidé, le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba a procédé à la remise du Site de la Zone Economique Spéciale (ZES) Pilote de Maluku à la firme STRATEGOS, Aménageur. Un acte qui marque le début de la phase opérationnelle du programme de création des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo, en vue de l'industrialisation du pays dans le but d'atteindre l'émergence tant souhaité.

Dans son mot de circonstance, le Ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a précisé que ce site de la Zone économique spéciale pilote de Makulu, a une superficie de 244 hectares sur les 885 que comprend cette Zone qui fait partie de la Zone industrielle de Kinshasa comprenant Maindombe, Kwango, Kwilu et Kongo central; l'une de six Zones du Pays.

Cependant, l'opérationnalisation de la ZES entre dans la ligne droite du pilier 7 du programme d'action du Gouvernement Ilunkamba, relative à la diversification de l'Economie et la création des conditions d'une croissance inclusive, a déclaré Julien Paluku. Parmi les temps forts de cette cérémonie, la Signature du PV de remise du site entre le chargé de Mission de l'Agence des ZES et le Représentant de la firme STRATEGOS, Aménageur, d'une part et d'autre part la Remise du contrat d'aménagement et du PV de remise officielle au représentant de la Firme STRATEGOS par le PM Ilunga.

Les attentes du Gouvernement congolais

Le Gouvernement congolais attend donc de la firme STRATEGOS, l'aménagement de la zone économique pilote au moyen de la mise en place des infrastructures et de la fourniture des équipements, selon le plan d'aménagement en conformité avec le schéma directeur et approuvé par la ZES. Aussi, le Gouvernement attend l'exploitation et la gestion avec une note de promotion de la ZES pilote de Maluku et la commercialisation de droit d'occupation des différents terrains aménagés auprès des opérateurs économiques souhaitant s'implanter dans cette zone.

Pour d'autres, a fait savoir Julien Paluku, la fourniture de différents services collectifs et individuels aux opérateurs économiques installés dans cette zone, sans oublier l'animation et la gestion quotidienne de la ZES de Maluku.

Signalons que plusieurs membres du Gouvernement ont accompagné le Premier Ministre Ilunga à cette cérémonie dont le Ministre d'Etat en charge de la Coopération Régionale, la Ministre du genre et ses collègues de la jeunesse, celui des affaires foncières et la Ministre Près le PM. Des parlementaires, des mandataires publics, et des ministres provinciaux de Kinshasa, ont aussi participé à cet événement.