Congo-Kinshasa: Pour lutter contre la Covid-19 - Angel Cosmetics et PALMCO à l'assaut des vulnérables

"Celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu". Cet adage est très bien appréhendé par les sociétés Angel Cosmetics et PALMCO. Elles ont manifesté hier, mercredi 4 novembre 2020, leurs sens de générosité aux vulnérables et démunis d'une dizaine de paroisses catholiques de la ville-province de Kinshasa.

Ces derniers ont bénéficié des produits désinfectant pour se prémunir contre le coronavirus. Mais, au-delà de ces désinfectants, Angel Cosmetics et PALMCOS, deux sociétés de droit congolais, ont apporté dans leur gibecière des produits alimentaires aux églises, par l'entremise de Caritas-Kinshasa. Trois sites ont été sélectionnés pour y laisser un lot important de ces produits afin que d'autres paroisses approximatives viennent récupérer.

Il y a lieu de souligner qu'en République démocratique du Congo, en général, et à Kinshasa, en particulier, peu de sociétés pensent à cette catégorie de personnes. Mais, Angel Cosmetics et PALMCO, loin de faire leur marketing, ne cessent de venir en aide aux congolais pendant les moments difficiles. Question de voir leurs aimables clients en bonne santé et survivre face aux pandémies et tsunamis.

" Parce que vous priez beaucoup pour le pays et surtout vous vous occupez des vulnérables, Angel Cosmetics et PALMCO, deux sociétés de droit congolais, qui produisent des désinfectants qui tuent toutes les bactéries y compris la Covid-19 à 99,99%, ont pensé vous amener ces produits qui vont vous permettre de désinfecter vos bureaux etc. Et, la particularité de cette caravane sanitaire et humanitaire est que nous avons pensé vous apporter à manger pour vous occuper des vulnérables tant soit peu, ça peut aider même pour un jour", a souligné Jérôme SEKANA, Directeur général de l'Agence Galaxie Média qui est une agence conseil en communication de Angel Cosmetics et PALMCO.

Il sied de souligner que cette caravane humanitaire et sanitaire a commencé dans la Paroisse Kiwanuka situé dans le quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, en passant par la paroisse Saint Rombaut de la commune de Barumbu et pour chuter à la paroisse Saint Amand du quartier Mombele de la commune de Limete.

Très satisfaits et touchés par ce geste de cœur qui témoigne le respect de la dignité humaine, tous les prêtres qui ont reçu les dons ont exprimé leurs gratitudes envers ces deux sociétés citoyennes.

"Nous sommes honorés de votre présence parmi nous et heureux de recevoir ces dons pour soulager les vulnérables de nos paroisses. En effet, il est sans ignorer que Kingabwa est l'un des quartiers populaires de Kinshasa dont la population vit dans les conditions très précaires. Une population qui a souvent l'impression d'être abandonnée et victimes des inondations. Nous le savons tous que Angel Cosmetics est une grande entreprise qui se donne dans l'entretien de nos corps en gardant notre peau saine. Car, dit-on, un esprit saint dans un corps saint. Aussi, cette entreprise vient de montrer son côté caritatif en apportant aux plus démunis ces dons en nature en vue de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Ce geste témoigne votre dévouement à la cause du respect de la dignité de la personne humaine. Les bénéficiaires nous prient de vous transmettre leurs bénédictions paternelles et maternelles ; soyez rassurer que ces dons seront distribués aux bénéficiaires sans discrimination", a souligné le Curé de la Paroisse Saint Kiwanuka, pour ne prendre que son message.

Il sied de préciser que les dons apportés par Angel Cosmétics et Palmeco ont été composé, respectivement, des sprays solution alcool et sprays surface sol Bactigelet Gel Hydroalcoolique Bactigel de 5L, de détergent Génie Javel de 5L, des sacs de semoule, de riz, de haricot, des cartons de sardines etc. Pour sa part, Mme Dodie Bimwala a, au nom de la société Angel Cosmetics, remis symboliquement un des produits offerts à chaque prêtre qui avait accueilli la délégation et a expliqué l'usage de tous les désinfectants qui ont été offerts.