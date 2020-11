Cameroun: Règles de sécurité pour les utilisateurs de chat vidéo en 2021

La popularité des chats vidéo n'a cessé de croître ces dernières années. La pertinence et les perspectives de ce moyen de communication sont apparues clairement il y a 9 ans, lorsque Microsoft a dépensé 8,5 milliards de dollars pour acheter Skype en 2011. Bien que la roulette de chat, déjà très répandue, ait déjà célébré son ascension au sommet de l'Olympe.

D'année en année, de nouvelles plateformes, outils et applications pour différents formats de communication vidéo ont continué à apparaître :

en tête à tête,

dans des salons de discussion anonymes pour plusieurs personnes,

dans des salles de conférence virtuelles, etc.

Et à la lumière de l'exclusion sociale qui a couvert une grande partie du monde en 2020, un service vidéo de haute qualité, sûr et fiable est devenu un maître-à-temps pour la plupart des domaines de la vie de l'homme le plus ordinaire. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, les appels vidéo sont beaucoup plus fréquemment utilisés non seulement pour communiquer avec des parents éloignés et en vacances, mais aussi dans de nombreux autres domaines, qui auparavant étaient principalement "vécus" hors ligne.

Où les chats vidéo sont-ils utilisés aujourd'hui ?

Examinons brièvement la liste des domaines dans lesquels les services de streaming sont devenus particulièrement nécessaires:

pour communiquer sur le travail (car un grand nombre d'employés sont partis "à distance" ;

dans le domaine de la télémédecine (alors qu'auparavant aux États-Unis, une personne sur quatre utilisait des services médicaux à distance, cette année, ils sont deux fois plus nombreux) ;

dans le service à la clientèle de détail (selon les statistiques, un Américain sur trois préfère un appel vidéo à un gestionnaire de clientèle pour clarifier les informations sur les produits) ;

dans le domaine du recrutement et de la recherche d'emploi (alors que presque un membre sur deux de la "génération X" ne s'oppose pas à un entretien par chat vidéo, comme le font déjà de nombreux millénaires) ;

à l'école et à l'université (par exemple, plus d'un milliard d'étudiants dans le monde ont été contraints de cesser d'aller à l'école à cause de la pandémie, et la seule issue était d'étudier en ligne) ;

pour trouver un partenaire et nouer des relations (selon les statistiques de datingsitesreviews.com, 82 % des filles et des jeunes célibataires sont passés aux rencontres en ligne pendant la pandémie).

Parlant séparément de l'apprentissage à distance et du travail, le NY Times a rapporté en avril dernier que le nombre de sessions dans les services vidéo les plus populaires (Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams, Hangouts Meet by Google) est passé de 2 à 4 millions.

Bien sûr, d'autres moyens de communication virtuelle (par exemple les chats textuels) et d'apprentissage (regarder des leçons vidéo dans un enregistrement) sont également disponibles aujourd'hui, mais c'est la communication vidéo en temps réel avec un contact "en direct" qui procure un sentiment maximal de présence, une interaction rapide et une communication de qualité. Ainsi, selon Lifesize, 89% des gens disent que la vidéoconférence les aide à se sentir connectés avec leurs proches.

Des résultats non moins intéressants - dans ce cas sur l'activité automobile - ont été obtenus par Google en 2018 (bien que 2 ans se soient écoulés depuis lors, mais l'information reste très pertinente). Le rapport indique que 64 % des acheteurs ont déclaré être prêts à acheter une voiture sans essai de conduite si on leur montrait une vidéo à 360 degrés du modèle choisi. Qu'est-ce qui ne prouve pas à quel point la communication vidéo est digne de confiance pour toutes sortes de personnes ?

Une comparaison claire : le chat vidéo en ligne contre tous les autres

Si les informations exprimées précédemment ne vous semblent pas assez convaincantes, nous vous suggérons de vous tourner vers les réflexions logiques les plus simples. Évaluons l'aspect pratique et l'efficacité des services vidéo en ligne par rapport à d'autres modes d'interaction.

Communication avec les clients

Si vous êtes un gestionnaire de compte et que vos tâches comprennent la communication avec les clients actuels et potentiels, vous avez souvent plusieurs outils dans votre arsenal : le chat textuel, l'appel téléphonique et le chat vidéo. La première option est la moins stressante et la plus facile. Toutefois, l'inconvénient est que le client n'a qu'à fermer la page dans son navigateur pour vous oublier, vous et votre entreprise. Il n'y a rien à faire.

Parler au téléphone vous donne certainement une meilleure chance d'attacher votre client et de lui "vendre" quelque chose. Mais ici, vos chances ne sont élevées que si vous lisez bien l'intonation du client pour saisir son humeur. En revanche, les chats vidéo assurent un contact maximal avec l'interlocuteur, vous permettent de voir son mimétisme, son humeur, d'identifier rapidement ses besoins et de lui offrir exactement ce qu'il recherche.

Formation

Selon le service statistique statista.com, en 2015, 49 % des étudiants du monde entier ont déclaré avoir suivi des cours en ligne au cours des 12 mois précédents. À son tour, la ressource World Economic Forum en avril de cette année a noté la croissance du nombre d'utilisateurs de plusieurs services d'apprentissage en ligne de 80 % à 200 % depuis le début de l'isolement. Cela comprend, bien sûr, les cours en direct et les cours autodidactes. Cependant, la première option est la plus efficace et la plus productive pour la plupart des auditeurs.

Tout d'abord, ce n'est que pendant la diffusion vidéo qu'il y a un lien direct avec le conférencier et la possibilité de lui poser une question sur le sujet juste pendant la leçon. Deuxièmement, le contrôle de l'enseignant augmente considérablement les chances de l'élève d'accomplir ses tâches avec diligence. Troisièmement, il existe généralement un salon de discussion commun à tous les auditeurs pendant les émissions, où ils peuvent interagir, s'entraider, s'informer et travailler en équipe. Tout cela donne une énorme différence de performance entre les leçons préenregistrées et les conférences vidéo en direct.

Rencontres

Le fait que les rencontres en ligne soient devenues l'une des grandes tendances de notre époque, personne ne le conteste aujourd'hui. Ainsi, dans leur article de février, les Dating Sites Reviews soulignent le fait que 7 couples sur 10 font désormais connaissance par le biais d'Internet. Les ressources de profil comprennent les réseaux sociaux, les sites d'action, les applications mobiles spécialisées et les salons de chat vidéo en ligne comme Chatrandom et ses alternatives. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais les chats vidéo sont l'alternative la plus fiable et la plus proche de la communication en direct.

En mai, Hinge Labs a publié du matériel avec les résultats de ses enquêtes auprès des utilisateurs. 67 % des personnes interrogées ont admis qu'une date de chat vidéo était plus naturelle qu'elles ne le pensaient. 80 % ont estimé que leur vidéo de rencontre était assez réussie. Sur la base de cette réponse, la société a conclu que les gens trouvent les rendez-vous avec une webcam encore moins inconfortables que les premiers rendez-vous "en direct".

De tels résultats ne sembleront pas surprenants si vous pensez à ce que vous pouvez faire exactement pendant la diffusion en direct pour évaluer correctement et complètement votre interlocuteur, voir ses émotions en direct, observer ses réactions et ses expressions faciales, établir un contact visuel, ce qui est si important dans toute communication. En même temps, les rencontres par vidéo sont beaucoup plus sûres que les rencontres réelles et les risques pour les deux partenaires sont minimisés, car vous pouvez toujours vous déconnecter de l'interlocuteur indésirable.

La sécurité est le côté vulnérable des chats vidéo

Lorsque l'on choisit de communiquer sur Internet, il est important de se rappeler que même les ressources les plus pratiques ont leurs propres caractéristiques. Cela inclut le niveau de sécurité du service en ligne. Même les applications les plus célèbres et les plus volumineuses sont parfois confrontées au piratage, au vol de données et à d'autres attaques de pirates.

En avril dernier, le journal Information Security Newspaper a écrit que l'application de communication vidéo Microsoft Teams pouvait être piratée à l'aide d'un seul fichier gif. L'intrus pouvait accéder aux informations à partir de n'importe quel compte d'utilisateur, puis se rendre dans ces entreprises dont les employés avaient pris contact via la plateforme.

Un mois plus tôt, le Washington Post rapportait qu'un grand nombre d'interviews vidéo enregistrées (qui ont eu lieu au ZOOM) étaient librement accessibles à tous. Une simple recherche par nom de fichier permettait d'accéder à des dialogues privés, des séances avec des médecins et des psychothérapeutes, des discussions de travail, etc.

Il semblerait que les entreprises tirent les conclusions des événements et comblent les lacunes dans les vulnérabilités de leurs produits logiciels, de sorte que les problèmes devraient progressivement disparaître. Cependant, les utilisateurs eux-mêmes oublient parfois les règles de sécurité de base.

L'un des grands précédents s'est produit il y a un peu plus de deux mois. En août, le Telegraph a publié un article sur des hooligans qui avaient entravé l'audience d'un tribunal virtuel dans une affaire de piratage massif de Twitter et de fraude à Bitcoin. L'audience a dû être interrompue lorsque les intrus ont commencé la diffusion du porno. Il s'est avéré que la raison de cet excès était que l'administrateur de l'émission n'avait pas fixé de mot de passe, laissant l'accès ouvert.

Règles de sécurité pour le chat vidéo en ligne

Afin de minimiser la possibilité d'événements désagréables lors de l'utilisation de sites d'appel vidéo, il suffit de se rappeler et d'observer quelques règles simples.

Ne pas utiliser le courrier électronique principal lors de l'inscription

Si vous ne disposez que d'une seule boîte aux lettres, il est fortement recommandé d'en avoir une de rechange et de le préciser lors de l'inscription sur une ressource inconnue. N'oubliez pas qu'en cas de piratage, l'intrus peut également accéder à votre courrier électronique, c'est-à-dire à toutes les lettres, notifications et rapports qui vous sont adressés. Cette règle, bien sûr, est pertinente non seulement pour les chats vidéo, mais également pour de nombreux autres sites et plates-formes en ligne.

Regardez ce que vous faites et à quoi vous ressemblez

Même si vous chattez en vidéo avec votre mère au milieu de la nuit parce qu'elle vit dans un grand nombre de fuseaux horaires différents du vôtre. La pratique montre que même un système très sécurisé peut être piraté et que vos dialogues sont accessibles en temps réel. Dans cette situation, le fait que l'invité indésirable soit suffisamment stressé, et la pensée de ce qu'il va voir exactement, ne fait qu'ajouter à vos soucis. Il n'est pas nécessaire de vous donner une excuse supplémentaire ou un moyen de vous compromettre.

Pensez à ce que vous dites

Vous êtes enregistré. Peut-être pas en ce moment, mais cela arrive assez souvent : de nombreux utilisateurs de logiciels d'appel vidéo enregistrent leurs conversations. Il peut s'agir de psychothérapeutes, de médecins, de conférenciers de webinaires, ou simplement de quelqu'un qui, en compagnie d'amis, a décidé de garder un repas virtuel en mémoire. Gardez donc toujours en tête la phrase classique sur l'application de la loi : "Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous." En option, vous pourrez un jour vous voir sur YouTube, et ce sera bien si vous n'avez pas à rougir pour ce que vous avez dit plus tôt.

Ne vous fiez pas aux invitations, liens ou fichiers inconnus

Cela semble banal, mais une simple distraction peut entraîner des dommages importants. En cliquant sur le lien d'une autre personne vers une diffusion vidéo inconnue, vous verrez au mieux un contenu qui ne vous concerne pas, et au pire vous vous retrouverez sur une page Facebook qui collecte vos données personnelles et vos mots de passe.

Il en va de même pour les dossiers. Il peut s'agir d'une trace qui vous a été envoyée par erreur, ou d'un virus qui ruinera votre vie et votre ordinateur pendant longtemps.

Les chats vidéo en ligne et les services de vidéoconférence sont devenus un véritable salut pour beaucoup de gens pendant le confinement forcé et l'isolement social. Cependant, n'oubliez jamais que c'est vous qui devez d'abord vous occuper de votre sécurité et de votre confort dans l'espace virtuel, car aucun système n'est parfait, aussi avancé soit-il.