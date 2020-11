Sénégal: Sochaux - Un joueur suspendu 4 matchs pour morsure

L'affaire fait du bruit depuis quelques semaines. C'est Jerôme Prior, gardien de Valenciennes qui accusait Ousseynou Thioune de Sochaux d'une morsure lors du match de Ligue 2 française, le 17 octobre.

Mercredi, la Commission de discipline de la LFP a tranché. 4 matchs de suspension. Mais le milieu de terrain sénégalais de Sochaux ne reconnait toujours pas les faits et récuse les accusations. "En deuxième mi-temps lorsque je suis venu lui chiper la balle tout près du but, il a recommencé à me parler et m'a dit, "casse-toi, sale noir. Là encore, je n'ai pas répondu. (... ) Après le match, je suis venu lui dire que ce n'était professionnel de tenir ces propos. C'est là encore qu'il m'a répété "casse-toi, sale noir". Sur cette deuxième fois, alors oui, j'ai dit "on sort et on va s'expliquer sur ça". J'ai mis ma tête contre sa joue, c'est vrai. Et, oui, j'étais énervé, je voulais donner un coup de tête. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai retiré ma tête. Il n'y a pas eu de morsure", a-t-il raconté à l'Est Républicain.

D'après Thioune, c'est le gardien français qui lui a tenu des propos racistes. Ce que Prior non plus ne reconnait. Il a d'ailleurs porté plainte pour coups et blessures et pour diffamation.

Thioune manquera les déplacements à Châteauroux, au Paris FC et les réceptions du Havre et de Nancy. Il devrait faire son retour pour le déplacement à Pau le 15 décembre.