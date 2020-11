Ile Maurice: Possession de drogue synthétique - Il recouvre la liberté plus d'un an après

Depuis le 19 août 2019, il avait été placé en état d'arrestation sous une accusation provisoire de trafic de drogue et de vente de drogue synthétique sous la Drug Dealing Act. Veekash Beesony a toutefois recouvré la liberté la semaine dernière après paiement de deux cautions de Rs 150 000 chacune.

Les faits remontent à août 2019. Selon les informations recueillies par la brigade anti-drogue (ADSU), la vente de la drogue avait généralement lieu chez Veekash Beesony à Rose-Hill. Et lorsque les membres de l'ADSU ont débarqué chez lui, le suspect vendait 10 doses de drogue, soupçonnée d'être de la synthétique. Une somme de Rs 900, soupçonnée de provenir de ce trafic, 68 doses de synthetic cannabinoids et un colis de 132 grammes de cette drogue, ont aussi été retrouvés chez lui. Le tout d'une valeur marchande de Rs 667 800.

Arrêté ce jour-là, Veekash Beesony a fait valoir son droit au silence et a, par le biais de son homme de loi, réclamé la liberté conditionnelle devant la Bail and Remand Court (BRC).

La magistrate Shavina Jugnauth, qui dit avoir pesé le pour et le contre et tout en menant un balancing exercise, a fait ressortir qu'il est possible d'imposer des conditions strictes au suspect. Elle a cité l'article 3 de la Bail Act, qui évoque un équilibre entre le droit à la liberté et l'intérêt de la société. «D'ailleurs, les enquêteurs n'ont toujours pas soumis le rapport du Forensic Scientific Laboratory (FSL)», a-t-elle souligné. Etant donné que le suspect a de la famille et un endroit où habiter, elle lui a imposé le paiement de deux cautions. Veekash Beesony doit également signer une reconnaissance de dette de Rs1 million et s'est vu imposer un couvre-feu entre 20 et 5 heures.