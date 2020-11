Ile Maurice: Escroquerie - Le compte bancaire d'une septuagénaire vidé à son insu

C'est en allant récupérer un Statement à la banque, le 26 octobre, qu'une septuagénaire est tombée des nues.

Plus de Rs 300 000, représentant la totalité de ses économies, ont été débitées de son compte et ce, à son insu. La victime a porté plainte à la police de Pope Hennessy lundi. La septuagénaire qui habite Port-Louis n'écarte pas la possibilité qu'une quadragénaire, qui vient régulièrement chez elle depuis juin dernier, y soit mêlée. «Tou mo kass in fini. Mo pane trouve nanien. Mo pas accuse personne mais la police pou enquêter», a-t-elle déclaré au téléphone.

La septuagénaire a expliqué aux enquêteurs qu'en juin, une femme est venue frapper à sa porte. Elle disait souffrir d'un cancer et être dans l'incapacité de payer les calmants nécessaires à faire stopper ses douleurs. La septuagénaire lui aurait alors remis Rs 2 000.

La jeune femme serait revenue la voir peu après et cette fois, elle s'est lamentée du décès de sa fille en Afrique du Sud. Celle-ci serait morte du Covid-19. La quadragénaire lui a demandé de l'argent pour payer les funérailles de la défunte. La septuagénaire l'a prise en pitié et lui a, à nouveau, donné de l'argent. La quadragénaire est encore venue la solliciter et cette fois, la septuagénaire lui a donné à manger.

Or, la quadragénaire a débarqué chez elle peu après pour lui annoncer la mort de ses enfants qui auraient consommé le poisson offert par la vieille dame. La jeune femme a réclamé de l'argent à la septuagénaire pour organiser leurs funérailles. Se sentant quelque part responsable, la vieille dame est tombée dans le panneau et lui a remis de l'argent.

Selon la banque, la somme de Rs 366 127 a été retirée du compte bancaire de la plaignante à huit reprises. L'enquête est en cours.