Egypte: Le pays est l'un des pays les plus performants face à l'immigration clandestine

L'Égypte est l'un des pays les plus performants dans la lutte contre l'immigration clandestine grâce à de nombreuses lois et programmes de protection sociale qui reçoivent la priorité de la direction politique, a déclaré la ministre de la Solidarité sociale, Névine El-Kabaaj.

De nombreux programmes et initiatives ont été lancés pour aider les groupes les plus nécessiteux et les plus vulnérables, et pour assurer une vie décente aux citoyens, afin de les protéger de la soumission aux organisateurs de ce crime, a ajouté Mme El-Kabaaj.

La ministre de la Solidarité a tenu ces propos lors de la conférence de presse du ministère, aujourd'hui, mercredi, pour annoncer l'ouverture du premier centre d'hébergement pour les victimes du crime de traite des êtres humains en Égypte, en présence de la présidente du Comité national de coordination pour combattre et prévenir les migrations illégales et la traite des êtres humains, Naela Gabr, la Secrétaire général du Conseil national de l'enfance et de maternité, Sahar Al-Sonbati, l'ambassadeur du Danemark au Caire,Svend Olling, et le Chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Égypte, Laurent de Boeck.

El-Kabbaj a confirmé que l'ouverture du premier centre d'hébergement pour les victimes de la traite des êtres humains est le premier du genre en Égypte face à ce crime, qui a pris différentes formes et de multiples méthodes, notant que la traite des êtres humains dans le passé était pratiquée à des fins d'esclavage et qu'elle était pratiquée librement et sans restrictions.