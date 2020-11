Egypte: Choukry salue le rôle central de l'Université Senghor dans la formation des cadres africains

Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukry a salué jeudi 5 novembre 2020 le rôle important et central joué par l'Université internationale de langue française au service du développement africain à Alexandrie Senghor dans la formation des cadres africains chargés de l'avancement du continent, et la position prestigieuse de l'université étant l'un des meilleurs établissements d'enseignement supérieur.

Dans un discours enregistré prononcé par le chef de la diplomatie à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de l'inauguration de l'université, le ministre a passé en revue le rôle que joue l'Égypte en Afrique, en particulier lors de son accession à la présidence de l'Union africaine l'année dernière, et sa politique ferme visant l'évolution du continent, son adhésion à l'action africaine conjointe et son souci de prendre des mesures concrètes et pratiques pour la mise en œuvre de l'agenda de développement africain 2063, y compris l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange africain, avec l'activation de la politique de reconstruction et de développement post-conflit, et ce sous la conduite du président Abdel Fattah Al-Sissi et à la lumière de l'accueil au Caire du siège du Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement.

Et M. Choukry de faire état de la demande du président Abdel Fattah Al-Sissi d'alléger le fardeau de la dette des pays africains au vu de la crise de la pandémie de coronavirus, compte tenu des fortes pressions auxquelles leurs économies étaient soumises au moment où les pays se préparaient à la phase de lancement de la mise en œuvre de l'agenda du développement durable 2030.

M. Choukry a enfin affirmé que l'Egypte continuait d'avancer toute forme de soutien à l'Université Senghor afin de faciliter le travail de l'université et le processus éducatif.