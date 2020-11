Egypte: Le ministre d'Etat pour la production militaire s'entretient avec le vice-ministre roumain de l'économie de la coopération bilatérale

Le ministre d'Etat pour la production militaire, Mohamed Ahmed Morsi s'est entretenu jeudi 5 novembre 2020 avec le vice-ministre roumain de l'économie, de l'énergie et de l'environnement des affaires, Iulian Cristian Simu et la délégation l'accompagnant qui regroupe 14 compagnies opérant dans de différents domaines (meubles, tracteurs, TI, moteurs électriques et production civile et militaire) de la coopération bilatérale, en présence de l'ambassadeur de Roumanie au Caire, Mihai Ștefan Stuparu.

M. Morsi a passé en revue les capacités technologiques et techniques des entreprises et unités dépendant du ministère de la Production militaire et la coopération entre la compagnie Shubra pour les industries mécaniques (Usine militaire 27) et la société roumaine UMEB opérant dans le domaine de la fabrication de moteurs électriques pour transférer la technologie de fabrication et implanter une ligne de production des moteurs électriques dans la compagnie Shubra.

Le vice-ministre roumain de l'économie, de l'énergie et de l'environnement des affaires, Iulian Cristian Simu a exprimé son aspiration à promouvoir la coopération avec le ministère de la Production militaire dans les différents domaines, affirmant que la partie roumaine accordait un intérêt au renforcement des relations économiques avec l'Egypte.

M. Simu a précisé devoir encourager les sociétés roumaines à investir en Egypte, à la lumière des politiques de reforme économique et de la nouvelle loi sur l'investissement qui ont contribué au soutien de l'économie égyptienne.

Pour sa part, l'ambassadeur de Roumanie au Caire, Mihai Ștefan Stuparu a affirmé la profondeur des relations entre l'Egypte et la Roumanie qui s'étendent jusqu'au début du siècle dernier, faisant état de la célébration, cette année, du 113e anniversaire du début de la coopération entre les deux pays.