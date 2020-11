Angola: CAN 2022/Éliminatoires - Christian N'sengi convoque 24 présélectionnés et 8 réservistes contre l'Angola

Pour les deux rencontres de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations repoussées à 2022 au Cameroun, le sélectionneur des Léopards a fait appel à vingt-quatre présélectionnés et huit réservistes dont un bon nombre était au stage de la sélection au Maroc en octobre 2020.

Le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), Christian N'sengi Biembe, a rendu publique, le 4 novembre, une liste des vingt-quatre joueurs en vue de la double confrontation aux Palancas Negras d'Angola pour le compte de la troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations reportée en 2022 au Cameroun. En plus de vingt-quatre joueurs, Christian N'Sengi a joué à la prudence avec huit joueurs retenus comme réservistes au cas où certains joueurs ne pourront être butés aux contraintes sanitaires dues à la pandémie de covid-19.

Ils sont donc au total trente-deux joueurs présélectionnés, car avant la date du match, vingt-trois joueurs seulement seront retenus pour ces deux rencontres contre l'Angola. Une bonne partie d'entre ces joueurs était présente au stage de la sélection au Maroc assorti de deux matchs amicaux contre le Burkina Faso (perdu zéro but à trois) et le Maroc (un but partout). Mais l'on doit signaler l'absence du défenseur central Marcel Tisserand de Fenerbahce en Turquie sur cette liste, lui qui était présent au stade à El Jadida et à Rabat au Maroc.

Vingt-quatre retenus et huit réservistes...

Les vingt-quatre joueurs présélectionnés sont donc les gardiens de but Joël Kiassumbua (FC Servette/ Suisse), Timothy-Bruce Fayulu (FC Sion/ Suisse) et Jackson Lunanga (Maniema Union/RDC) ; les défenseurs Djos Issama Mpeko (Mazembe/RDC), Gédeon Kalulu (AC Ajaccio/L2 France), Christian Luyindama (Galatasaray/Turquie), Chancel Mbemba Mangulu (Porto/Portugal), Beaudrick Bobo Ungenda (Primeiro do Agosto/Angola), Fabrice Nsakala (Besiktas/Turquie), Glody Ngonda Muzinga (Dijon/L1 France), Arthur Masuaku (West Ham/Angleterre) et Fabrice Ngoma Luamba (Raja de Casablanca/Maroc).

Les milieux de terrain convoqués sont Samuel Moutoussamy (Fortuna Sittard/Pays-Bas), Yannick Bangala Litombo (FAR Rabat/Maroc), Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique), Omenuke Mfulu (Elche CF/Espagne), Neeskens Kebano (Fulham/Angleterre), Gael Kakuta (Lens/L1 France) et Paul-José Mpoku (Al-Wahda /Emirats Arabes Unis). Nsengi Biembe compte sur les attaquants Jordan Botaka (La Gantoise/Belgique), Yoane Wissa (Lorient/France), Benik Afobe (Tranzonspor/Turquie), Cédric Bakambu (Beijing Guoan/Chine) et Joël Beya (Mazembe/RDC).

Les joueurs appelés comme réserves sont Djuma Shabani (V.Club/ RDC), Edo Kayembe (KAS Eupen/Belgique), Jordan Nkololo (Riga/Lettonie), Karim Kimvuidi Ntikubuka (DCMP/ RDC), Jonathan Ifunga Ifaso (Difaa Hassani d'El Jadida/Maroc), Joël Ngandu Kayamba (Viktoria Plzen/République Tchèque), Nicke Kabamba (Kilmarnock/Ecosse) et Dark Kabangu (DCMP/ RDC). Notons-le, les Léopards accueilleront les Palancas Negras, le samedi 14 novembre au stade des Martyrs, à partir de 20h locales, avant d'être reçus le 17 novembre au stade du 11 Novembre de Luanda en Angola à 17h locales.