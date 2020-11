Congo-Brazzaville: Football-Tansferts - Munganga au Mas de Fès, premier entraînement de Jacques Maghoma à East Bengal

Munganga change de club mais reste au Maroc, Maghoma s'entraîne pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers à East Bengal en Inde.

Le milieu international congolais Nelson Munganga Omba s'est officiellement engagé avec Mas de Fès au Maroc pour deux saisons, après son départ de Mouloudia Oujda où il a été pourtant le joueur le plus utilisé. L'ancien milieu défensif de V.Club, parti monnayé son talent au Maroc, a même porté le brassard de capitaine de Mouloudia Oujda comme il l'avait porté dans V.Club. Il a disputé vingt-neuf matchs sur trente de la saison, ne loupant qu'un match lors de la défaite de son équipe face à Renaissance de Berkane (zéro but à un).

Mais pour des raisons jusque-là non élucidées, il y a eu rupture de contrat avec Mouloudia Oujda, de même avec son ancien coéquipier dans V.Club et dans Mouloudia Oujda, Padou Bompunga. Mais la prestation de Munganga dans le championnat marocain a attiré des attentions déjà au niveau local. Il n'a donc pas tardé à trouve un point de chute, en signant au Mas de Fès.

Ayant récemment signé à SC East Bengal en Inde, Jacques Maghoma s'est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers. En fait, il devrait d'abord passer sa période d'isolement de quatorze jours dans le cadre des restrictions sanitaires dues à la covid-19. Formé à Tottenham en Angleterre, le joueur de 32 ans a rejoint le championnat indien de football, découvrant du reste un nouveau football. «Je suis absolument ravi de commencer mon nouveau chapitre avec le SC East Bengal. Je n'ai entendu que de bonnes choses à propos du club qui a 100 ans, et j'ai hâte d'enfiler le maillot rouge et or et de prendre le terrain dans le Super Indian League...

Je connais aussi la base de fans du SC East Bengal et je suis tellement impatient de m'engager avec eux et de leur remercier de la confiance qu'ils ont en nous... Comme toujours, je ferai tout mon possible pour eux », déclarait le milieu international congolais sur les réseaux sociaux lors de sa signature. Il était sans club depuis son départ de Birmingham City en mai 2020, lui qui avait fait ses débuts en Championship (D2 anglaise) en 2006. Il va apporter son expérience à East Bengal.