Congo-Kinshasa: Etude N-Moda - Un baromètre pour améliorer les conditions de vie de l'enfant

L'étude, qui porte sur la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant en RDC, était dernièrement au centre d'un atelier résidentiel à Kisantu dans la province du Kongo-central grâce à l'appui de l'Unicef.

Pour bien mener la recherche, un bureau d'étude a été sélectionné pour outiller les cadres congolais qui s'occupent des questions de l'enfant. Selon Chris de Neubourg et Aminata Traore dans leur présentation power point sur l'étude de la pauvreté de l'enfant, manuel méthodologique, ils ont souligné que le Moda est un outil d'analyse des privations multidimensionnelles de l'enfant développé en 2012 par le Bureau de recherche d'Unicef à Florence, avec le soutien de la Division des politiques et stratégies de New York.

Le Moda, indiquent-ils, fait partie des efforts de l'Unicef pour générer des données de qualité sur la pauvreté des enfants et les disparités entre les enfants en s'appuyant sur des études et des contributions antérieures, notamment l'étude mondiale de l'Unicef sur la pauvreté et les disparités des enfants, l'indice de pauvreté multidimensionnelle de l'OPHI, et bien d'autres recherches menées dans le domaine de la pauvreté multidimensionnelle.

L'outil Moda se fonde sur l'approche holistique de l'enfant dans la mesure où elle prend en compte les diverses facettes de son bien-être. Elle est caractérisée par les éléments ci-après : l'enfant est l'unité d'analyse au lieu du ménage, les multiples aspects de la vie des enfants sont placés simultanément au cœur de l'analyse, l'enfant est pris en compte dans son intégralité... Outre l'approche holistique de l'enfant, le Moda s'appuie aussi sur l'approche cycle de vie pour définir les stades de l'enfance.

L'approche cycle de vie se justifie, explique Chris, par le fait que les besoins de l'enfant évoluent à mesure qu'ils grandissent. « Un nourrisson de six mois n'aura pas les mêmes besoins qu'une adolescente de 16 ans. L'accès aux services sanitaires tels que vaccination, accouchement accompagné, suivi pré- et post-natal sera central pour le premier tandis que l'éducation, en plus de la santé, est pertinente pour l'adolescente », précise-t-il.

En outre, il y a lieu de souligner que l'approche du cycle de vie permet donc de prendre en considération des groupes d'âge distincts. Cela reflète les différences entre la période de la petite enfance, celle correspondant à l'âge de la scolarisation de base et celle de l'adolescence. «Les indicateurs sélectionnés pour chacun de ces groupes d'âge sont liés aux besoins spécifiques à chaque groupe », martèle-t-il.

L'outil Moda permet de produire plusieurs types d'analyses qui permettent d'identifier les enfants privés et non privés, les dimensions de bien-être dans lesquelles les enfants sont privés, de calculer le nombre de privations subies par chaque enfant, d'examiner les privations simultanées, d'estimer des indices de privation multidimensionnelle et étudier le chevauchement entre diverses approches pour mesurer la pauvreté de l'enfant aussi bien monétaire que multidimensionnelle.