Centrafrique: La Minusca fait le point de sa mission

En attendant le renouvellement de son mandat qui interviendra en mi-novembre, la mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca) a fait le point, le 4 novembre, sur ce qu'elle a déjà accompli et sur les objectifs.

La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies, Denise Brown, a assuré l'engagement de la mission, notamment au côté des femmes qui représentent plus de 46% des personnes enregistrées sur les listes électorales.

« Oui il y a eu des difficultés, ça c'est vrai. On est dans un pays où l'on sort d'une période très difficile. La Force et Unpol vont faire le travail et on va s'assurer que les gens qui sont sur la liste électorale vont pouvoir voter. Et vraiment j'insiste parce que ce n'est pas rien qu'il y ait autant de femmes qui soient sorties pour aller se faire enrôler », a expliqué Denise Brown.

En effet, le pays connaît une sécurité précaire, puisqu'il est encore sous le contrôle des groupes armés, où les violations de l'accord de paix sont courantes et où l'efficacité de la mission onusienne est régulièrement questionnée.

« Il y a des sanctions, des arrestations et des listes de sanctions. Il y a différentes actions qui ont été prises et on va continuer d'assurer notre mandat qui est de chercher à protéger tous les citoyens de ce pays et de collaborer avec l'État dans cette dissolution des groupes armés », a expliqué la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies, Lizbeth Cullity.

La division électorale de la mission est passée de trois à soixante-onze personnes. Depuis le début du processus, plus de cent vols spéciaux ont été effectués, cent-vingt tonnes de matériel électoral acheminé, cinq mille sept cent vingt-trois agents recenseurs transportés.

Sur le terrain, la Minusca dispose de douze mille cinq cents Casques bleus pour participer à la sécurisation des élections. La Minusca affirme que deux mille cinq cents combattants ont été désarmés depuis décembre 2018 dont la moitié depuis le mois de juin. Dans un communiqué, le groupe armé UPC se dit être prêt à s'engager dans ce processus de désarmement.

La Minusca apporte un appui opérationnel, logistique. Mais elle est plus attendue sur le plan sécuritaire.