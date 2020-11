Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Bazano accroche V.Club, DCMP soumet Lubumbashi Sport et Blessing bat Renaissance

La septième journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) s'est ouverte, le 4 novembre, avec quelques matchs.

La sensation de cette septième journée est venue du stade Dominique Diur de Kolwezi dans la province du Luluaba avec le coup d'éclat du club local et nouveau promu en Ligue 1 congolaise, le FC Blessing. Cette formation a mis à terre le FC Renaissance du Congo de Kinshasa par deux buts à zéro. Guelord Mosese (61e minute) et Mamadou Nkongolo (72e minute) ont été les deux buteurs des Benis.

C'est la deuxième victoire de ce club après le succès sur Dauphin Noir. Blessing, doit-on souligner, n'a pas encore enregistré la moindre défaite, ayant tenu en échec Mazembe, V.Club, Daring Club Motema Pembe et Sanga Balende. Ce club de Kolwezi occupe actuellement la quatrième position avec 11 points en sept matchs et joue son prochain match, le 7 novembre, au stade des Martyrs à Kinshasa contre l'AC Rangers. Battu, le FC Renaissance du Congo compte douze points et affrontera Lubumbashi Sport au prochain match.

Favori avant le coup d'envoi, l'AS V.Club a cependant été accroché au stade TP Mazembe de Lubumbashi par la Jeunesse sportive Groupe Bazano par zéro but partout. Dominateurs, les Dauphins Noirs de Kinshasa ont très souvent butés sur le gardien de but Siadi Baggio de Bazano, décisif sur la ligne. Alors que V.Club se contente d'un petit point, JS Groupe Bazano Bazano pour sa part met un stop à une série de défaites. En attendant son prochain match contre Racing Club de Kinshasa (RCK) le 10 novembre, V.Club a désormais un total de treize points. Bazano compte quatre points et joue contre Daring Club Motema Pembe à Lubumbashi le 10 novembre.

Notons aussi la victoire à l'arrachée du DCMP face à Lubumbashi Sport par deux buts à un, le 4 novembre, au stade TP Mazembe de Lubumbashi. L'attaquant Dark Kabangu, qui figure sur la liste des réservistes des Léopards de la RDC en prévision du match contre les Palancas Negras d'Angola dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, a inscrit son sixième but de la saison à la 37e minute pour les Immaculés de Kinshasa. Ben Mwanamuna a égalisé pour les Kamikazes de Lubumbashi à la 65e minute. Mais le défenseur central Ikoyo Iyembe a offert la victoire au DCMP à la 68e minute, reprenant de la tête un corner de l'Ivoirien Junior Abou Koné. Avec ce succès, DCMP a à son actif dix points. Lubumbashi Sport est bon dernier du championnat avec zéro point engrangé.