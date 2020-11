Congo-Brazzaville: Arts de scène - Le festival Soul Power Kongo commencera le 12 novembre

Organisée par Matombi Productions, la 7e édition du festival Soul Power édition spécial streaming se déroulera du 12 au 15 novembre.

Au programme de cette édition uniquement en ligne, il y aura le cinéma, le théâtre et la musique. Un évènement qui commencera par la diffusion du film « Nawal et les femmes de la lune » d'Eric Munch et François Kotlarski, le 12 novembre en soirée. La deuxième journée est consacrée au concert de la Congolaise Oupta après la première partie de la soirée qui sera assurée par la slameuse Miland.

L'artiste lyrique de la RDC, Serges Kakudji, contre-ténor et aussi directeur artistique du festival intervient, le 14 novembre, avec Family Kali de la Guadeloupe. Les artistes Souleymane Diabaté du Burkina Faso et Aminata Maciré de Guinée vont jouer le samedi 14 novembre en soirée. La clôture aura lieu le 15 novembre après le ciné -débat sur le zoom avec Nawal du Comores et le concert acoustique. Cette année, le projecteur est braqué sur le jeune peintre-dessinateur Kemeté pour sa première exposition "Ntombé" du 12 au 15 novembre.