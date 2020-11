Maroc: "La Déco du Marin", l'art au chevet de l'environnement

M'diq — Bien plus qu'un espace pour exposer des objets décoratifs créatifs, originaux et uniques à la ville de M'diq, "La Déco du Marin" est une invitation à un voyage exceptionnel au fond des mers et des océans adressée aux férus d'aventure et de découvertes, et un véritable appel artistique à la préservation de l'environnement et surtout de la biodiversité.

A l'entrée du magasin, le visiteur ne peut qu'être séduit et fasciné par tant de grâce, de beauté et de simplicité qui règne dans ce lieu imprégné de magie et de douceur, où sont étalés des objets de décoration et mobiliers inédits, dont la forme a été conçue et réfléchie pour frôler l'idéal, qui sont faits de main de maitre à partir du bois flotté, verre poli, coquillages et galets ramassés le long de la côte méditerranéenne au Maroc.

Au-delà de sa passion pour l'art, son talent avéré, son goût raffiné et surtout sa touche artistique innovatrice, Dehmi Mohammed, propriétaire de l'entreprise "La Déco du Marin", qui a vu le jour, en février dernier, grâce au soutien de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la préfecture de M'diq-Fnideq, réussit avec brio à donner une deuxième vie à ces débris naturels ramenés sur les plages par les vagues et les marées, sans pour autant dénaturer leur matière noble, en créant des chef-d'oeuvres empreintes de la force de la terre et inspirées de la douceur de la mer.

Cet art de transformer la "laisse de mer" en objets de décoration créatifs contribue, sans aucun doute, à répondre à une demande de plus en plus croissante des amateurs de la déco écolo et à éviter la dégradation de ces débris marins sous l'action du temps.

"Mes créations répondent concrètement à une demande forte d'objets respectueux de l'environnement. C'est un moyen d'utiliser et de penser la fin de vie de nos produits de façon plus responsable", confie à la MAP, M. Dehmi, ajoutant "cela permet de préserver notre planète, en privilégiant des produits conçus de manière à être réparés, réutilisés et recyclés plus facilement".

"Quand nos meubles et objets de décoration en bois flotté vivent plusieurs vies, cela favorise la boucle vertueuse de l'économie circulaire", dit-il d'un air jovial, relevant que la démarche qu'il entreprend est éco-responsable, dans la mesure où il n'utilise que des matériaux naturels, notamment le bois flotté qui surprend par sa diversité et la créativité qu'il inspire.

L'engagement de cet artiste passionné en faveur de l'environnement ne s'arrête pas là, puisqu'il assure qu'en contrepartie de chaque sac de bois flotté ramassé, il collecte un sachet de déchets sur la plage.

M. Dehmi explique que les prix des objets de décoration et mobiliers exposés, en l'occurrence les miroirs, les lampes de table et les horloges murales, oscillent entre 30 et 3.000 dh, notant que ces oeuvres, dont certaines ont nécessité plus de 3.200 morceaux de bois flotté, passent par un long processus de fabrication, qui peut parfois durer jusqu'à 3 mois.

"La taille et la forme plus ou moins atypique du bois flotté que je ramasse près des plages fait de chaque pièce un élément unique me permettant d'imaginer des créations déco aussi bien diverses que singulières", fait savoir cet artiste talentueux, pour qui l'intérêt du bois flotté dans la décoration n'est pas dû seulement à son côté naturel, apaisant et harmonieux mais surtout à sa dimension écologique.

M. Dehmi veut élargir son activité pour se lancer dans la fabrication de meubles, tels que les tables, les consoles et les lits en bois flotté, et envisage même d'ouvrir un point de vente pour les clients qui cherchent à ajouter une touche unique au design de leur intérieur, ainsi que pour les visiteurs qui veulent prendre connaissance du processus de création de ces oeuvres d'art.

Il aspire aussi à créer une boutique en ligne et à développer davantage son réseau professionnel pour mieux faire connaitre son travail et ses créations originales et uniques, qui sont très appréciées par les amateurs de l'art et de design.

Dehmi Mohammed semble bien avoir réussi son rêve de pouvoir s'exprimer à travers sa passion pour l'art et la créativité et d'en faire un métier pour gagner sa vie, à la faveur d'un soutien et d'un accompagnement sans faille offerts dans le cadre de l'initiative de soutien aux porteurs de projets générateurs de revenus et créateurs d'emploi, qui est la déclinaison locale au niveau de la préfecture M'diq-Fnideq du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes de l'INDH.

Il ambitionne ainsi de pouvoir participer à des expositions nationales et internationales, pour présenter ses oeuvres et faire valoir son talent.

Cet artiste ambitieux souhaite aussi faire apprendre aux jeunes ce métier très prometteur et leur transmettre son savoir-faire dans ce domaine, ainsi que contribuer à la promotion de l'art écologique et à l'enrichissement de l'héritage culturel et artistique marocain.