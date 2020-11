Afrique: Benguérir - L'UM6P s'associe à "Plug and Play" pour lancer un hub d'innovation au Maroc

Benguerir — L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) s'associe à la plateforme mondiale d'innovation, "Plug and Play", pour lancer un Hub d'Open Innovation au Maroc, avec le soutien du Groupe OCP.

Ce nouveau site représentera le premier bureau de "Plug and Play" en Afrique, avec un plan visant à faire du Maroc la première destination pour les start-ups de la région, indique l'UM6P dans un communiqué.

Le lancement de "Plug and Play" Maroc est prévu pour janvier 2021 et se focalisera dans un premier temps sur les villes intelligentes (Smart Cities), ajoute-t-on de même source.

Grâce à ce partenariat, "Plug and Play" Maroc sera le premier programme externe à prendre part dans le nouveau Hub d'innovation de l'UM6P dédié aux start-ups, baptisé "StartGate".

Et la même source de poursuivre que ce hub accueillera différents programmes d'incubation et d'accélération afin de créer un environnement complet pour les startups au sein de l'écosystème de l'UM6P, de ses laboratoires vivants et de la Ville Verte Mohammed VI de Benguerir.

Citée dans le communiqué, Sarrah Cherif d'Ouezzan, responsable de la plateforme StartGate a fait savoir que "ce partenariat avec Plug and Play nous permettra d'accélérer nos plans pour attirer des entrepreneurs et des startups du Maroc et de l'étranger, afin de contribuer au développement d'un écosystème dynamique ici à Benguerir".

"La construction de l'écosystème de la start-up marocaine est notre priorité. Ce partenariat avec l'Université Mohammed VI Polytechnique donnera aux startups une occasion passionnante de rencontrer et d'interagir avec les principaux acteurs du Maroc", déclare de son côté, Michael Olmstead, Chief Revenue Officer de Plug and Play, lit-on dans le communiqué.

"Le nouveau programme servira de tremplin pour lancer des startups dans différentes parties du continent et au-delà", a ajouté cet expert.

"Plug and Play" est présente dans plus de 30 villes à travers le monde et possède des bureaux en Asie, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et maintenant en Afrique.

Ce partenariat, précise l'UM6P, aidera les startups du Maroc et du Continent africain à accéder au réseau d'entreprises et de capital-risque de Plug and Play, en leur offrant un soutien pour développer et faire croître leurs activités à l'échelle mondiale.

L'UM6P et Plug and Play travailleront main dans la main avec ces entreprises afin de leur fournir un mentorat, des opportunités pilotes et du capital potentiel pour les aider à se développer, conclut la même source.