Sénégal: Gouvernement d'ouverture - Le Club Sénégal émergent salue « le génie et l'intelligence politiques » du Président Sall

Le Club Sénégal émergent (Cse) dit avoir accueilli, avec une « grande satisfaction », la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale qu'il considère comme un gage de stabilité et d'ouverture.

« C'est le lieu de saluer le génie et l'intelligence politiques du Président de la République, Macky Sall, qui, s'appuyant sur un sens patriotique élevé et le souci de l'intérêt national qui transcendent les calculs politiques, a choisi des femmes et des hommes d'horizons politiques divers mais aux profils indiqués pour être à la hauteur des enjeux fondamentaux et des défis prioritaires à relever », ont déclaré Youssou Diallo et ses camarades dans un communiqué.

Ce Gouvernement, ajoutent-ils, est « symbole d'un consensus national fort pour assurer la stabilité politique, civile, sociale et institutionnelle [et] constitue certainement une réponse appropriée au regard du contexte mondial si tourmenté, conséquence des ravages provoqués par la pandémie de la Covid-19, et d'un environnement sous-régional traumatisant marqué par plusieurs conflagrations politico-électorales ».

Magnifiant la posture et la position du Président Macky Sall, le Club Sénégal émergent salue, dans la foulée, « la maturité de la classe politique sénégalaise qui, s'étant déjà manifestée à travers le Dialogue national, l'élan de solidarité dans la lutte contre la pandémie et l'adhésion d'une large frange de patriotes en vue de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent-Pap2, a décidé de s'impliquer pour apporter des solutions efficaces au chômage des jeunes, juguler les impacts négatifs de la Covid-19, de la pauvreté, du sous-emploi et de l'émigration clandestine, pour renforcer l'espoir chez notre jeunesse ».

Il appelle la nouvelle équipe gouvernementale à aller résolument dans le sens du fast-tract, demandant aux ministres et à leurs collaborateurs de se retrousser les manches pour moins de discours et plus d'actes.

Aussi a-t-il invité les Sénégalais à « avoir et cultiver des comportements et attitudes de résilience que dictent la situation post-Covid-19 dont les quatre piliers fondamentaux sont le travail, la discipline, la responsabilité et la solidarité ».