Sénégal: Controle administratif et financier des organisations mutualistes - L' ANACMU élabore un guide pour les mutuelles de santé

L'Agence nationale de la Couverture maladie universelle (ANACMU), en collaboration avec les organisations mutualistes et avec l'appui de la JICA, a entamé un processus d'élaboration d'un guide administratif et financier des mutuelles de santé. Ce processus a fait l'objet d'un atelier de partage hier, mercredi 04 novembre 2020.

Pour le directeur général de l'ANACMU, Dr Bocar Mamadou Daff, l'objectif général de la rencontre est de procéder au partage du guide de contrôle administratif et financier des organisations mutualistes à l'échelle national.

L 'Agence nationale de la Couverture maladie universelle (ANACMU) est déterminée à faire de la gestion administrative, financière et comptable des organisations mutualistes, un des piliers phares de sa stratégie d'extension de la couverture du risque maladie, à travers les mutuelles de santé.

Le directeur général de l'ANACMU, Dr Bocar Mamadou Daff en a fait l'annonce hier, mercredi 04 novembre 2020, lors d'un atelier de partage de deux jours du processus d'élaboration d'un guide administratif et financier des mutuelles de santé organisé par l'ANACMU, en collaboration avec les organisations mutualistes et avec l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

«En effet, l'axe prioritaire de notre Stratégie nationale de développement de la Couverture maladie universelle constitue les mutuelles de santé qui sont des systèmes d'assurance maladie à base communautaire, dont les cotisations sont subventionnées par l'Etat.

Malgré les renforcements de capacité en gestion administrative et financière, les résultats des missions de supervision des mutuelles de santé ont montré des insuffisances dans le fonctionnement des Commissions de contrôle.

Celles-ci sont liées essentiellement à l'absence d'un outil harmonisé de contrôle, sur lequel ces dernières devraient se baser pour effectuer les tâches qui leur sont dévolues», a relevé Dr Daff.

Dès lors, les organisations mutualistes, devant se conformer aux règles de transparence et de bonne gouvernance, ont besoin d'un guide, en rapport avec les procédures de gestion adaptées à leur situation.

Et, conformément aux dispositions du Règlement UEMOA, portant réglementation de la mutualité sociale, l'Agence de la CMU «a élaboré un manuel de procédures de gestion des mutuelles de santé.

Mais aujourd'hui, avec la restructuration de l'Agence de la CMU, la mise en œuvre de certaines initiatives au niveau des mutuelles de santé, notamment la CMU/Elève et la CMU/Daara, ce document a été révisé par nos services».

PROJET D'INTEGRATION DES INITIATIVES DE GRATUITE DES SOINS DANS LES MUTUELLES DE SANTE

Mieux, l'ANACMU a mis en œuvre une phase pilote d'un projet d'intégration des initiatives de gratuité des soins dans les mutuelles de santé et s'engage à l'étendre au niveau national.

«L'ambition de l'Etat du Sénégal, pour une CMU effective sur l'ensemble du territoire national est grande et notre détermination à mettre en place des organisations mutualistes viables et pérennes, à travers des mécanismes novateurs de gestion plus efficientes de ces dernières, est inébranlable.

C'est pourquoi, je demeure convaincu que la mise à disposition de ce document, qui sera accompagné du guide de contrôle médical des prestations facturées aux organisations mutualistes, en cours d'élaboration, constitue une des avancées remarquables dans la promotion de la mutualité au Sénégal», a déclaré Dr Daff.

D'où l'importance du contrôle administratif et financier des organisations mutualistes qui est devenu une nécessité, voire une obligation.

Pour Dr Bocar Mamadou Daff, ce guide «contribuera aussi au renforcement des performances de l'ANACMU et celles des mutuelles de santé, et permettra de relever les défis de l'heure que nous partageons tous, à savoir la professionnalisation des mutuelles de santé, l'exactitude et la promptitude dans la remontée et le partage des données, l'instauration d'une confiance mutuelle entre les bénéficiaires et les administrateurs des mutuelles de santé et l'Etat, l'informatisation du système de gestion des mutuelles de santé, à travers le SIGICMU, etc.»

Il a exhorté tous les acteurs à s'approprier ce guide, produit à travers une démarche participative et inclusive, suivant des principes de gestion axée sur les résultats, d'imputabilité, de responsabilité et de règles de gestion des finances publiques en vigueur dans notre pays, et à l'utiliser pour l'atteinte des objectifs du programme de CMU.

Il n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit de la JICA, à travers le projet «Doleel CMU», qui a appuyé financièrement, mais aussi techniquement l'élaboration de guide.