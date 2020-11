Maroc: Hausse des exportations des produits de la mer à fin septembre

Les exportations des produits de la mer ont augmenté de 7% à près de 570.000 tonnes (T) pour un chiffre d'affaires (CA) de 15,3 milliards de dirhams (MMDH) et ce, malgré une année difficile marquée par d'importantes perturbations liées au contexte de la crise sanitaire du nouveau coronavirus (Covid-19), annonce, lundi, le département de la pêche du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Ces performances résultent notamment de l'appréciation des exportations de la conserve de la sardine dont le volume a augmenté de 6% à 116.850 T (+5% en valeur à 3,6 MMDH) grâce particulièrement à l'augmentation des ventes sur les marchés mauritanien, américain et ghanéen, ainsi que de la hausse des exportations des mollusques congelés (dont le poulpe) de 28% à 83.075 T pour un CA de 5,1 MMDH, explique le département dans un communiqué. Il s'agit également de l'augmentation des exportations d'huile de poisson de 40% à 32.744 T pour une valeur de 553,3 millions de dirhams (MDH) à la faveur de la hausse des expéditions vers la France, les Pays-Bas et la Chine, ajoute la même source.

La production halieutique s'est, quant à elle, établie à environ 987.000 T, en léger repli de 3% pour une valeur de 9,6 MMDH, affichant une baisse contenue de 4% comparativement à la même période en 2019. Des résultats atteints grâce notamment au maintien de l'ensemble des activités du secteur durant la crise sanitaire et à l'amélioration des rendements journaliers, qui ont compensé la baisse d'activité dans certains ports, rapporte la MAP.

En outre, le département de la pêche fait savoir que durant la crise sanitaire actuelle, les prix de certaines espèces ont connu une légère baisse due au décalage entre l'offre et la demande aussi bien sur le marché local qu'à l'export (fermeture des hôtels et restaurants, etc). Concernant les réalisations de la deuxième vente, l'ensemble des marchés de gros (MG) ont été approvisionnés d'une manière continue.

Les quantités transitées par les MG ont ainsi augmenté de 16% durant les 9 premiers mois de 2020 s'élevant à 130.661 T pour un chiffre d'affaires de 533,8 MDH, en hausse de 19%. "Face à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le secteur de la pêche a fait preuve de résilience et d'agilité en maintenant l'ensemble de ses activités, en garantissant la régularité de l'approvisionnement du marché local et en veillant à la mise en œuvre et au respect des mesures de sécurité sanitaire de ses employés.

En effet, l'ensemble des mesures ont été prises dans le cadre d'une démarche de concertation et de collaboration permanente entre le département de la pêche et l'ensemble des intervenants du secteur, notamment les marins, tous mobilisés depuis le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire", conclut le communiqué.