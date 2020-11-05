Afrique: Eliminatoires CAN 2021 - Le sélectionneur des Eléphants convoque 26 joueurs. Serey Dié de retour

Les Eléphants de Côte d'Ivoire seront face au Barea de Madagascar les 12 et 17 novembre 2020 respectivement à Abidjan puis à Toamasina à Madagascar, dans le cadre des éliminatoires CAN Cameroun 2021.
Pour ces deux matches comptant pour la troisième et la quatrième journée, Patrice Beaumelle, le sélectionneur des Ivoiriens a convoqué 26 joueurs.
Liste des joueurs sélectionnés
1) SYLVAIN GBOHOUO (TP MAZEMBE RDC)
2) ELIEZER IRA TAPE (FC SAN PEDRO CIV)
3) ABDOUL KARIM CISSE (ASEC MIMOSAS CIV)
4) ERIC BAILLY (MANCHESTER UNITED UK)
5) WILLY BOLY (WOLVERHAMPTON UK)
6) SIMON DELI (CLUB BRUGES BELGIQUE)
7) WILFRIED KANON (PYRAMIDS FC EGYPTE)
8) SINALY DIOMANDE (OLYMPIQUE LYONNAIS FRANCE)
9) SERGE AURIER (TOTTENHAM UK)
10) ODILON KOSSONOU (CLUB BRUGES BELGIQUE)
11) MAXWELL CORNET (OLYMPIQUE LYONNAIS)
12) KALPI OUATTARA (OSTERSUNDS FK SUEDE)
13) GEOFFREY SEREY DIE (FC SION SUISSE)
14) IBRAHIM SANGARE (PSV EINDHOVEN PAYS BAS)
15) MAX ALAIN GRADEL (SIVASSPOR TURQUIE)
16) HABIB MAIGA (FC METZ FRANCE)
17) FRANCK KESSIE (MILAN AC ITALIE)
18) JEAN DANIEL AKPA AKPRO (LAZIO ROME ITALIE)
19) NICOLAS PEPE (ARSENAL UK)
20) JEAN EVRARD KOUASSI (WUHAN ZALL CHINE)
21) YAO KOUASSI GERVINHO (PARMES ITALIE)
22) WILFRIED ZAHA (CRYSTAL PALACE UK)
23) JEREMIE BOGA (SASSUOLO ITALIE)
24) CHRISTIAN KOUAME (FLORENTINA ITALIE)
25) JONATHAN KODJIA (AL-GHARAFA QATAR)
26) SEBASTIEN HALLER (WEST HAM UK)
Source FIF