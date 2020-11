Gabon: POZI - Une application 100% gabonaise

La start-up Pozi a lancé sa première édition du Hackathon ce jeudi 05 novembre 2020 à Libreville. Deux jours durant, du 5 au 6 du mois en cours, des groupes de développeurs vont rivaliser de talents afin de compléter la carte digitale du territoire de la capitale gabonaise. Le thème retenu à cet effet est : " Mon quartier//ma ville//Libreville".

Le top est donné, c'est parti ! Ils sont plusieurs candidats à participer à la première édition du hackathon lancé à Libreville ce 05 novembre 2020. Les participants auront à réaliser le meilleur tracé des quartiers de la capitale gabonaise dont la thématique est : « Mon quartier//ma ville//Libreville ». L'objectif visé par ce concours, selon Loïc Kapitho, le co -fondateur, Manager de la start-up POZI, est de disposer d'une carte digitale Libreville pour enrichir l'ensemble des quartiers. "C'est pour apporter une contribution à cet enjeu de la cartographie digitale et pour focaliser l'attention de nos communautés urbaines que Pozi, startup, spécialisée dans le suivi de véhicules et la gestion de flotte à distance, a lancé la première édition du hackathon", rassurent les fondateurs.

Les enjeux de la startup Pozi sont nombreux. Elle a des portées sociales qui s'inscrivent dans l'amélioration des interventions d'urgences médicales et sinistres(inondations) ; l'optimisation de la mobilité urbaine des habitants, l'amélioration de l'identification et la répartition des terres exploitées et celles exploitables, pallier au manque d'adressage... Aussi, faut-il ajouter que cette startup a une portée économique sur l'optimisation des services de livraison à domicile et la localisation des commerces et entreprises, la dynamisation des services faisant appel à la géolocalisation, ainsi qu'à l'amélioration du renseignement touristique.

Les fondateurs de Pozi souhaitent fournir d'une part, une carte digitale actuelle répertoriant l'ensemble des éléments formels mais surtout informels qu'utilisent les Librevillois pour se repérer dans la capitale. D'autre part, pendant le Hackathon, deux webinaires permettront d'engager la discussion sur les défis que la cartographie digitale présente pour les populations.

Les candidats à cette première édition du hackathon disent être fiers d'y participer. Certains d'entre eux promettent de donner le meilleur d'eux-mêmes et offrir aux membres du jury des réalisations de première qualité. « Je suis passionné du numérique. J'aurais la possibilité de tracer mon quartier Nzeng-Ayong et ses environs » confie un des candidats. Evans Mboumba, un autre compétiteur dit participer pour la première fois à un hackathon. Il promet faire de son mieux, tout comme les autres participants.

Il faut rappeler à des fins utiles que Pozi est une application de gestion de flotte et tracking intuitive, personnalisée et accessible. Elle est 100% gabonaise, polyvalente et innovante. www.pozi.app.