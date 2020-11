Soudan: Jamiel - Efforts en cours pour convoquer une conférence consultative de l'Est-Soudan

Khartoum — Le secrétaire général du Front populaire uni pour la libération et la justice et membre du Bureau de direction du Front révolutionnaire Abdel-Wahab Jamiel a expliqué que la conférence consultative de l'Est-Soudan oriental vise à résoudre certaines questions et profite d'une opportunité pour ceux qui n'ont pas participé aux négociations de Juba.

Jamiel, s'adressant à l'Agence de presse soudanaise (SUNA), a ajouté que la conférence aurait dû se tenir dans les 45 jours suivant la date de la signature, notant que les dates sont toutefois retardées pour toutes les clauses de l'accord.

Il a promis qu'ils travailleraient pour convoquer la conférence dès que possible afin que l'est du Soudan jouisse de la sécurité et de la stabilité, indiquant qu'ils sont en train de prendre contact avec le gouvernement pour fixer une date pour la convocation de la conférence consultative.

Jamiel a affirmé que la réalisation de la paix au Soudan est considérée comme une grande réussite par le gouvernement de transition, espérant que le Mouvement de libération du Soudan-Abdel-Wahid Nur et le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord-Abdel-Aziz Al Hilu se joindraient bientôt à la marche pour la paix.