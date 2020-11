Soudan: L'Irlande apporte son soutien au pays et félicite les cadres soudanais travaillant en Irlande

Khartoum — Le ministre irlandais des Affaires étrangères a annoncé la fourniture d'un soutien aux personnes touchées par les torrents et les pluies au Soudan par le biais de l'Association internationale de la Croix-Rouge, exprimant sa profonde sympathie au peuple soudanais et son espoir que le Soudan surmontera les effets des torrents et des inondations et louera le personnel médical soudanais travaillant dans son pays

Le bulletin hebdomadaire des activités des Nations Unies indiquait jeudi matin que le ministre irlandais de l'Aide étrangère au développement et des affaires de la diaspora, M. Colm Brophy, avait déclaré que son pays avait décidé d'envoyer un soutien de 200 mille livres (deux cent mille livres) en soutien à l'aide irlandaise aux personnes touchées par les inondations et les torrents au Soudan.

Le ministre irlandais a salué les efforts du Soudan dans ce domaine et a félicité les médecins et le personnel médical soudanais, notant à cet égard les contributions des cadres et des médecins soudanais en Irlande pour soutenir la réponse de l'Irlande à la pandémie.

Selon des statistiques non officielles, environ 9% des médecins étrangers travaillant en Irlande sont des Soudanais qualifiés, et certaines statistiques non officielles indiquent que le nombre de médecins soudanais en Irlande est passé de 64 médecins en 2000 à 582 médecins initialement qualifiés au Soudan et enregistrés auprès du Conseil 'Irish Medical Center (IMC)' en juin 2012.

Il est à noter que l'Irlande assumera la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies en janvier prochain.