Maroc: Remise de Wissams royaux à plusieurs cadres de la MAP

Rabat — L'Agence marocaine de presse (MAP) a organisé, jeudi à Rabat, une cérémonie de remise de Wissams royaux décernés à plusieurs de ses cadres en reconnaissance des loyaux services qu'ils ont rendus durant plusieurs années à l'Agence.

Il s'agit de Mohamed Benmessaoud (Wissam de mérite national de classe exceptionnelle), Khalid Barka (Wissam de mérite national de classe exceptionnelle), Mina Boudellaha (Wissam de mérite national de classe exceptionnelle), Mohamed Agouzal (Wissam de mérite national de 1-ère classe), Hafida Mouhcine (Wissam de mérite national de 1-ère classe) et Ibrahim Hajjaji (Wissam de mérite national de 2-ème classe).

Dans une allocution de circonstance, le Directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, a salué l'abnégation et le dévouement dont ont fait preuve les récipiendaires des Wissams royaux tout au long de leur carrière, mettant en exergue leur contribution inestimable au rayonnement de l'Agence.

Ces Wissams royaux témoignent de la haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer les cadres et agents de la MAP, a ajouté M. Hachimi Idrissi, affirmant que cette haute distinction constitue une fierté individuelle et collective et une reconnaissance du parcours professionnel de ces cadres.

Le Directeur Général a, à cette occasion, mis l'accent sur les mutations qu'a connues la MAP lors des dernières années, à travers le lancement de plusieurs chantiers et nouveaux métiers en vue de promouvoir le rayonnement et le professionnalisme de l'Agence en tant qu'institution médiatique leader sur l'échiquier national, continental et international.