Ile Maurice: Bruneau Laurette - What's next ? La machine est en marche

Une première annonce avait été faite, à l'issue de la 1ère marche historique ayant animé la capitale le 29 août. Bruneau Laurette, lors d'une conférence de presse avait dévoilé les prémices d'un projet, soit la création d'une plateforme citoyenne. À l'aube d'une troisième marche prévue ce dimanche 8 novembre dans la circonscription no8 à St-Pierre, des perspectives se dessinent.

What's next ? Cette question est sur toutes les lèvres depuis l'issue des marches du 29 août et 12 septembre. Organisées dans les rues de Mahébourg et de Port-Louis, celles-ci avaient mobilisé plus d'une centaine de milliers de mauriciens réclamant la démission du gouvernement. S'il est vrai que l'organisation d'une troisième marche a créée quelques remous dans les sphères «politico-démocratiques», «civico-démocratiques», Bruneau Laurette semble faire fi de ses opposants, bien décidé à mener son éminent combat à terme.

«Les paroles s'envolent, et les écrits restent», un proverbe auquel ce dernier ne semble donner crédit. Si certains jugeaient l'annonce de la création d'une plateforme citoyenne comme étant un bouillonnement de paroles en l'air, autant dire que c'était bien mal connaître l'audace de notre expert en sécurité maritime, qui depuis l'annonce s'est attelé, persévérant, à transformer chacune de ses paroles en une réalisation, comme il n'en existe à Maurice.

Nous avons rencontré Bruneau Laurette qui nous a donné un avant-goût quant à ses accomplissements, ses attentes et les objectifs de cette nouvelle plateforme.

Politologues, professionnels de divers secteurs. Eux, sont les protagonistes qui accompagnent Bruneau Laurette dans l'écriture des pages de la nouvelle histoire de Maurice. «Je ne suis pas seul. Beaucoup de personnes influentes - mais qui souhaitent rester dans l'ombre - me soutiennent, car seul je n'aurais pu réaliser tout ce qui a été fait jusqu'à présent ou même concrétiser les réalisations à venir», déclare Bruneau Laurette. Leurs objectifs : changer le pays au travers d'une organisation structurée et l'élaboration d'un dispositif d'assistance sociale équitable accessible à tous les Mauriciens.

Selon Bruneau, les perspectives économiques globales de Maurice à court terme, sont très peu réjouissantes, nous nous dirigeons vers une crise sociale. «À priori, nous devrions même passer une période de fin d'année difficile, Noël notamment risque d'être très compliquée cette année, car nombreux sont ceux qui n'auront pas les moyens suffisants pour faire plaisir à leurs enfants.» «De plus, précise-t-il, sont annoncés : la suppression du bonus pour certains, et un licenciement massif, concernant le secteur de l'hôtellerie particulièrement à compter de janvier.»

Maisons de transition - Une plateforme qui propose de nombreuses alternatives :

Pour les femmes victimes de violence conjugale

Bruneau Laurette observe que le système tel qu'il est actuellement, est très mal conçu, qu'une femme victime de violence conjugale et qui cherche refuge chez les autorités, se sent souvent jugée et dénigrée, car cette dernière, déjà blessée dans l'âme, se retrouve à devoir à nouveau encaisser un autre coup dans sa dignité, parfois même, dans l'obligation de retourner chez son conjoint. «Mais s'il existe des maisons de transition, nous pourrons accueillir toutes ces femmes, les prendre en main le temps qu'elles se relèvent, prendre en charge les procédures administratives nécessaires telle que son Protection order et si cette dernière le souhaite, instaurer un dispositif de médiation entre elle et son conjoint. Notre rôle sera de sécuriser toutes ces femmes et/ou mamans avec enfants, le temps qu'une solution soit trouvée. Cette alternative sera également un moyen pour éviter les drames que nous entendons malheureusement trop souvent au sujet de disputes conjugales qui se terminent en homicide.»

Pour tous ceux se trouvant dans une situation financière critique

Une plateforme qui répondra à divers besoins, afin d'aider les citoyens à avancer. Bruneau nous explique que beaucoup de personnes issues de milieux modestes, subissent des refus d'octroi de prêts auprès des banques traditionnelles, que ce soit à titre personnel ou même professionnel. Un réel handicap pour concrétiser des projets, car selon ce dernier, le problème que rencontrent énormément de personnes concerne la constitution d'un dépôt, que ce soit pour l'accès à la location d'un logement qui requiert 1 à 3 mois de caution, ou pour un entrepreneur qui veut développer/évoluer dans son business.

Par exemple, nous explique-t-il : «Une personne locataire d'un logement, qui se retrouve dans des difficultés financières, et dans le besoin d'amortir ses coûts, pourra effectuer une demande de logement dans une maison de transition, le temps de souffler, ainsi faire l'économie de trois mois de loyer par exemple, ce pour lui ôter l'épine du pied qui l'empêche d'avancer sereinement et dans de bonnes conditions.»

Bruneau ajoute : «Ces maisons de transition, seront des abris pour ceux qui en ont besoin, pour se poser, souffler, et baisser les différents types de pressions qui peuvent accabler et interférer dans le bon équilibre psychique d'une personne.»

Pour les personnes ayant des idées

Une plateforme également ouverte aux personnes ayant la volonté de s'investir en politique, créer un parti où les personnes ayant de bonnes idées pour le pays. «Nous les aideront à avancer, de manière à ce qu'ils aient un appui. Un exemple : si une personne a des idées pour le changement et l'amélioration de notre pays, elle pourra venir avec son projet et notre équipe sur place pourra l'accompagner dans son élan.»

À l'issue de notre interview, il est indéniable que Bruneau Laurette also has a dream. Il insiste, mettre un terme au communalisme, au népotisme et vaincre la pauvreté. Continuer de construire et solidifier la masse citoyenne des deux marches qui ont déjà eu lieu, jusqu'à devenir une forme de démocratie participative. Ce dernier nous apprendra qu'à l'issue du lancement de la plateforme citoyenne, la création d'une fondation sera l'une de ses priorités. Le développement d'un concept tel que les restos du cœur ne saurait tarder également : des points d'alimentation qui se situeront aux quatre coins de l'île et où les gens dans le besoin pourront s'alimenter convenablement.

Une présentation intégrale est prévue pour le 6 décembre. Et Bruneau Laurette d'ajouter, sont bienvenues, toutes les personnes qui souhaitent soutenir les différents projets.

La création d'un site d'accueil visant à accueillir des squatteurs est actuellement en cours de construction, 26 personnes pourront désormais être à l'abri.

Concernant l'article publié dans l'express du 23/10/20 - Autorisation de manifester- L'aveu du PM sur qui décide

Bruneau Laurette a tenu à réagir : «Le commissaire ne devrait être le sbire du gouvernement. Il devrait être en mesure de dire : non c'est non ! Malheureusement c'est quelque chose qui n'arrivera pas. C'est vraiment dommage, mais je n'ai pas confiance en la police, j'aurais souhaité que ce soit autrement, mais la réalité c'est qu'elle ne sera jamais indépendante. Elle subira toujours le positionnement du gouvernement.»