Seychelles: Les étudiants aident la banque du sang, alors que le système de santé des Seychelles cherche plus de donneurs

Ayant besoin de sang et de plus de donneurs, l'Institut national de la santé et des études sociales (NIHSS) a organisé jeudi une collecte de sang pour aider à renforcer la banque de sang épuisée du pays.

Environ 26 personnes, dont des étudiants de l'institut, ainsi que quelques-uns de leurs parents et amis, se sont présentés pour participer à la campagne qui a eu lieu à l'unité de transfusion sanguine de l'hôpital des Seychelles.

La registraire de l'institut, Vanessa Seth, a déclaré à la SNA que la campagne de collecte de sang avait commencé en septembre. Le personnel de l'Unité de transfusion sanguine a tenu une conférence avec des étudiants du NIHSS, afin que les futurs agents de santé en apprennent davantage sur l'importance du don de sang.

« Au cours de la conférence, nous avons réalisé qu'il y a tant de choses que nous ne savons pas en tant qu'individus en matière de don de sang. Un exemple est les complications qui accompagnent une demande de sang de dernière minute. Quand une personne demande du sang en dernier minute, nous ne savons pas qui sera vraiment en mesure de le faire, car les donneurs potentiels doivent être testés avant d'avoir le feu vert. Il est donc nécessaire de veiller à ce qu'il y ait toujours du sang disponible dans la banque de sang », dit Mme. Seth.

Photo : Des étudiants du NIHSS se sont présentés pour participer à la campagne qui a eu lieu à l'Unité de transfusion sanguine de l'hôpital des Seychelles. (Salifa Karapetyan, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Un étudiant de l'institut, Hamid Pool, 18 ans, a déclaré qu'après avoir appris qu'il y avait une pénurie de sang, il avait décidé de participer à la campagne.

"J'ai décidé de venir faire un don afin d'aider à contribuer à la banque et qui sait, peut-être sauver la vie d'une personne. Une autre bonne chose est que votre sang est testé, donc vous apprenez à connaître votre groupe sanguin entre autres", a déclaré M. Pool.

Ces dernières années, la banque de sang du pays est dans un état déplorable. L'agente principale de programme de l'unité de transfusion sanguine, Elizabeth Banda, a déclaré qu'actuellement, les gens ne donnent du sang qu'en cas d'urgence.

"L'urgence de rechercher des donneurs en ce moment est due au fait que nous avons beaucoup de patients qui ont vraiment besoin de sang, en particulier ceux de l'unité d'oncologie, qui ont vraiment besoin de beaucoup de sang transfusé. Nous sommes confrontés à un défi en ce moment car nous n'avons que les donneurs réguliers qui viennent et ils ne viennent que quand ils le veulent ou quand nous faisons appel à eux », a déclaré Mme. Banda.

Elle espère que le nombre d'unités collectées dans le cadre de la campagne pourra couvrir tous les patients qui ont actuellement besoin de sang ainsi que ceux qui sont en attente d'opérations chirurgicales.

La collecte de sang a eu lieu un mois avant la Journée mondiale des volontaires, commémorée chaque année le 5 décembre, en tant que premier hommage. Cette journée est considérée comme une occasion de promouvoir le volontariat, d'encourager les gouvernements à soutenir les efforts des volontaires et de reconnaître les contributions des volontaires à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) aux niveaux local, national et international.

"La courtoisie commence à la maison, et nous, futurs agents de santé, devons commencer à inculquer à nos étudiants l'importance du don de sang à un stade précoce. La journée du volontariat étant le 5 décembre, nous voulions commencer tôt afin que nous soyons un exemple pour les autres et les inspirez à faire du bénévolat ce jour », a déclaré Mme. Seth.

Elle a ajouté que cette activité deviendrait, espérons-le, un événement annuel.

« Nous avons déjà commencé à réfléchir à la voie à suivre afin que nous puissions attirer plus d'étudiants, non seulement du NIHSS mais aussi d'autres établissements postsecondaires, car une personne doit avoir 17 ans et plus pour faire un don de sang. L'année prochaine, nous aurons de nouvelles recrues, d'autres seront encore dans l'institut, d'autres qui auront déjà été intégrés dans les lieux de travail et par conséquent nous aurons déjà une longue liste », a déclaré Mme. Seth.