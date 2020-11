Congo-Kinshasa: PDU/Atelier de Renforcement des capacités - "J'ai mis également l'accent sur l'urbanisation partitive" (Pius Muabilu)

L'atelier de formation de renforcement des capacités municipales "Task-Force Municipales" organisé par le Projet de Développement Urbain du Gouvernement (PDU) s'est clôturé hier, jeudi 5 novembre 2020, au centre d'événement Roméo Golf dans la commune de la Gombe.

Ces assises de mise à niveau des maires des villes de la RDC notamment, de Bukavu, Goma, Kikwit ainsi que Matadi, mais aussi du lancement de la Task-Force Municipales composée des cadres et agents professionnels recrutés par le PDU et d'autres affectés par la Fonction Publique. Durant ces deux jours, ils ont bénéficié d'une série de formations leur permettant d'assurer leur mission principale qui est celle d'apporter un appui aux maires dans l'amélioration de la gouvernance des villes.

Le domaine urbain étant important, chaque membre du TFM avait à sa disposition la feuille de Route avec un Plan d'actions assorti des indicateurs de résultats mesurables. Selon le rapport synthèse, l'atelier a porté sur une série d'exposés qui a permis aux concernés d'être informés sur de nouvelles stratégies d'amélioration des résultats du projet de développement urbain dans les villes sélectionnées. Mais aussi les participants en ont profité pour soumettre leurs différentes préoccupations, auxquels ils ont reçu les réponses. La charge de développement de ville n'étant pas exclusive pour les maires, mais un travail d'ensemble de toutes les composantes dont le secteur privé et la Société civile.

A cette issue, le Maire de la ville de Bukavu et Président de la plateforme des autorités locales des pays de Grands Lacs, Méschack Bilobi, s'est dit satisfait de cette formation de mise à niveau qu'ils ont reçu et affirmé que le pari de développement des villes ne sera pas gagné s'il n'y a pas d'apport mutuel. Sans une bonne participation citoyenne, il est difficile de résoudre les différents problèmes et relever les défis, et cela demande une mobilisation de la population qui passe par la conscientisation de celle-ci et de leur responsabilisation du développement du pays aux côtés des autorités municipales. Ce qui va de paire dans la résolution sur le taux d'urbanisation de la RDC qui s'élève jusque-là à 40% et cela demande de fournir des efforts communs pour remonter cette barre.

En guise de mot de clôture, le Ministre d'Etat et Ministre de l'Urbanisme et Habitat Pius Muabilu a tout d'abord remercié le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa détermination à améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Mais aussi à tous les experts du PDU qui ont partagé leurs expériences et expertises avec les participants ainsi qu'à la Banque Mondiale. Etant donné que l'Urbanisation rime avec le développement, il a insisté sur le fait qu'elle doit être considérée comme une grande opportunité et une force motrice qui permet d'accélérer le progrès du pays.

D'après lui, si elle est correctement planifiée, avec une conception de taille et exécutée, le peuple congolais jouira des avantages qu'elle procure à une société. Il a saisi cette occasion pour exhorter les jeunes bénéficiaires de cette formation à mettre en pratique les connaissances apprises pour le développement des villes retenues par le projet. Il a aussi insisté sur l'implication de la population pour la pérennisation des ouvrages réalisés. Pour finir en beauté, il y a eu remise de cadeaux à certains participants en guise d'encouragement.