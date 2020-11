Congo-Kinshasa/Angola: Pedro Gonçalves fait appel à Ary Papel et Gelson Dala pour en finir avec les Léopards

Le sélectionneur de l'Angola, Pedro Gonçalves, a fait appel à Ary Papel et Jacinto Gelson Dala, deux cadres clés de cette équipe, dans sa liste dévoilée lundi, en prévision de la double confrontation contre la RDC, comptant pour la 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021.

Ary Papel est un attaquant de soutien de 26 ans, très fort avec son pied droit, qui évolue en Egypte au sein de la formation d'Ismaïly. Tandis que Jacinto Gelson Dala (24 ans) également attaquant qui évolue au Portugal au sein de Rio Ave FC.

On retrouve également dans ce groupe qui vient à la conquête des Léopards de la RDC, le défenseur central Bastos Quissanga qui a quitté la Lazio pour l'Arabie saoudite chez Al-Ain. Et plusieurs autres Palancas Negras dont le jeune Zini.

En revanche, Zito Luvumbo, la pépite qui a signé cet été à Cagliari en Italie ne sera pas présent dans cette double opposition. C'est le plus grand absent.

Avec 0 point en deux matchs, l'Angola n'a plus droit à l'erreur dans ces qualifications. Le 13 novembre, les Palancas Negras ont été battus à domicile par la Gambie (1-3) à la première journée. Trois jours plus tard, les Panthères du Gabon les ont également battus à Libreville (2-1) pour le compte de la deuxième journée. Les voici sur le chemin des Léopards de la RDC les 14 et 17 novembre pour les deux prochaines journées.

Ci-après, la liste des Palancas Negras :

Gardiens de but: Kadu (Sporting de Espinho de Portugal), Antoine Dominique (Petro de Luanda) et Hugo Marques (Farense de Portugal)

Défenseurs: Anderson Lucoqui (Arminia Bielefeld da Allemagne), Bastos (l'Arabie saoudite Al-Ain), Diógenes (Petro de Luanda), Inácio Santos (U Cluj de la Roumanie), Jonas Ramalho (Girona d'Espagne), Jonathan Buatu (Sint-Truiden de Belgique), José Matuwila (Petro de Luanda), Núrio Fortuna (Gent de Belgique) et Paizo (1º de Agosto).

Milieux de terrain: Fredy (Antalyaspordav Turquie), Ernesto Panzu (Hertha de Berlin B d'Allemagne), Herenilson (Petro de Luanda), Show (Boavista du Portugal) et Valdomiro Estrela (sans club).

Attaquants: Fábio Abreu (Moreirense du Portugal), Geraldo (Al Ahly d'Egypte), Gelson Dala (Rio Ave du Portugal), Jérémie Bela (Birmingham de l'Angleterre), Ary Papel (Ismaïly), Mateus Galiano (Penafiel de Portugal), Capita (Mouscron de Belgique), et Vá (Pafos du Chypre).