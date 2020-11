Congo-Kinshasa: Consultations - Des anciens Candidats Présidents de la République reçus par Félix Tshisekedi

Les anciens candidats Présidents de la République ont été reçus ce jeudi 5 novembre 2020 par le Président de la République dans le cadre des consultations qu'il a initiées en vue de la refondation de l'action gouvernementale dans le souci de la rendre plus efficace pour la résolution des problèmes du vécu quotidien des Congolais.

Il faut d'ores et déjà noter l'absence parmi ces illustres personnages de Martin Fayulu, d'Adolphe Muzito et d'Emmanuel Ramazani Shadari, pourtant anciens candidats Président de la République comme les autres, mais dont l'absence a été remarquée.

Un des anciens candidats Présidents de la République, dont le profile particulier pouvait prêter à des supputations négatives quant à sa participation à ces consultations a fait pourtant honneur à sa réputation particulière d'être toujours à la pointe du combat lorsqu'il pense défendre une noble cause ; c'était le Pasteur Ngoy Théodore, candidat malheureux à la présidentielle 2018, avocat des Juges Ubulu et Kilomba par lesquels la crise entre le FCC et CACH arriva.

Théodore Ngoy fut d'abord reçu ensemble avec les autres anciens candidats Président de la République et ensuite il a eu des instants de tête-à-tête seul avec le Président de la République.

L'ancien candidat Président de la République avoue avoir continué à plaider pour ses clients en expliquant au Président pourquoi il persistait à croire que les juges Ubulu et Kilomba ont été écartés de la Cour Constitutionnelle en violation de la Constitution. Fidèle à ses principes, le Président de la République a ressorti la nécessité pour lui de ne pas interférer dans les affaires dont la justice s'est saisie. Il a néanmoins promis qu'il veillera à ce que leurs droits d'anciens juges soient garantis. Selon Me Ngoy, ils ont droit comme tous les anciens juges de la Cour Constitutionnelle à 2 ans de leurs salaires après avoir quitté leurs fonctions.

Le Pasteur Théodore Ngoy ne s'est pas limité à parler de ses clients. Il a aussi fait part au Président de la République de ce qu'il pense de l'Union sacrée pour la Nation. Pour lui, les problèmes que nous vivons aujourd'hui proviennent des élections catastrophiques de 2018. Le Président de la République a gagné l'élection et le parlement a été gagné par une force politique autre que la sienne qui était bien identifiée. La manière de vivre avec ces résultats était d'accepter la cohabitation, quitte à prendre le peuple à témoin en cas de dérapage dans le chef de la majorité. Mais, le Président de la République ayant préféré faire des accords pour diriger avec cette majorité là devrait les respecter. Il n'a qu'à tirer des leçons de l'histoire des Israélites avec les Gabaonites. Israël avait conclu un mauvais accord avec les Gabaonites ; Dieu l'avait obligé à en tenir compte. Il a donc demandé au Président d'en tenir compte. Le Président lui a promis de tenir compte dans tout ce qu'il fera de la constitution du pays.

Cette rencontre entre Théodore Ngoy et Félix Tshisekedi a été très instructive sur la capacité de l'un et l'autre de supporter la contradiction et d'entendre les choses désagréables. C'est une leçon de grandeur d'âme non seulement de la part du Président de la République qui a montré par cet exemple que ce n'est pas quelqu'un qui se contente de n'écouter que les chantres de ses actions. Mais, il a prouvé qu'il sait aussi entendre ceux qui lui disent des choses contraires à sa conviction sans perdre patience. L'avocat des juges Ubulu et Kilomba a fait également montre de personnalité et de courage. Il a su entrer en contradiction avec les convictions du Chef de l'Etat tout en restant courtois et respectueux, mais sans céder en rien sur ce qu'il pensait être la vérité. C'est une bonne leçon pour la démocratie dans laquelle on peut avoir des convictions différentes, mais rester courtois sans céder dans les injures et les imputations dommageables.

A part le Pasteur Ngoy, le collectif des anciens Candidats Présidents de la République a conféré avec le Chef de l'Etat qui a reçu le soutien de Gabriel Mokia, lequel n'a pas incriminé les agissements du Parlement seulement comme pesanteur aux actions du Chef de l'Etat, mais également du Gouvernement. Quant à Noël Tshiani, le soutien qu'il apporte à l'union sacrée pour la nation vient de ce que le pays ne peut évoluer avec des crises de la nature de celles par lesquelles le pays passe. Il faut faire bouger les choses afin que le pays puisse profiter à tous les Congolais et non à une poignée des citoyens. Enfin, Mbusa Nyamwisi a tenu aussi à assurer au Président de la République de l'appui dont il peut jouir de sa personne.