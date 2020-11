Ghana: Asamaoha Gyan pas à la retraite à Legon Cities

Dans une interview à la BBC, Asamoah Gyan confie qu'il n'est pas à la retraite à Legon Cities. Le club ghanéen qu'il a rejoint la semaine dernière.

"Quelqu'un pourrait dire "il est sur le point de prendre sa retraite ou quelque chose comme ça", mais je n'écoute pas ça et je me concentre juste sur ma carrière de joueur et ensuite je verrai ce qui se passe", a déclaré le recordman de buts avec les Black stars.

Gyan a signé un contrat d'un an renouvelable avec LCFC avec pour idée de revenir en sélection. "Cela dépend de la façon dont tout se passe. Je suis un nouveau joueur avec Legon Cities et je dois me concentrer sur mon jeu. En ce moment, je dois me mettre en forme et commencer à marquer des buts, puis nous verrons où se situe mon avenir avec l'équipe nationale. Les gars sont bien, c'est une nouvelle génération en ce moment et je me concentre également sur mon truc personnel et sur ma carrière de joueur", confie le joueur de 34 ans.

L'ancien joueur du Stade Rennais envisage par ailleurs, une carrière d'entraineur après celle de joueur. "Entrainer fait partie du plan. Je dois être dans le foot parce que j'ai fait beaucoup de choses dans le foot, donc ce serait un peu choquant si je l'abandonnais. J'ai besoin de ma licence d'entraîneur, ce qui est très, très important. Certains de mes anciens collègues ont commencé à faire un excellent travail en tant qu'entraîneur, donc je pense que c'est une bonne chose. Je pense que je peux être un très bon entraîneur. Je ne veux pas me vanter mais le moment viendra".