Congo-Kinshasa: Les professionnels des ARTs et de la culture font des recommandations spécifiques au Gouvernement

Enfin, les lampions se sont éteints sur la 2ème édition du Forum des Culturels à Kinshasa. Ouverte le 19 octobre 2020, la Biennale de la RDC s'est finalement clôturée avec succès le 3 novembre 2020 au Musée national.

Pour le Coordonnateur du Collectif des Artistes et des Culturels, (CAC), qui est en l'organisateur, cette Biennale était historique dans la mesure où elle a permis de mettre ensemble des acteurs culturels dans un format diversifié. Car, poursuit Paul Ngoie Le Perc, leurs réflexions ont produit de bonnes recommandations, aux termes de ce Forum, qui vont apporter un réel changement dans l'écosystème de la culture en RDC.

Le Coordonnateur du CAC a, cependant, indiqué que le rapport final de ces assises sera remis au Ministre de la Culture et des Arts et au Parlement. "Le présent rapport qui contient toutes les résolutions de ce Forum sera mis à la disposition de nos institutions, des organisations de la société civile et autres partenaires de l'Etat. Car, il est très important que la RDC puisse avoir enfin sa «Politique culturelle", a-t-il souligné.

Par ailleurs, Paul Ngoie a remercié les différents partenaires du CAC pour leurs soutiens et contributions multiples qui ont permis la réussite de la présente édition 2020.

Au cours de cette cérémonie de clôture, Roch Bodo, Porte-parole du Collectif, a présenté les grandes lignes dudit rapport final. Ce qui a permis aux invités d'avoir une idée globale du travail abattu par les panelistes durant quatre jours des travaux en commission.

CAC s'engage pour les réformes dans le secteur

En résumé, il a révélé quelques recommandations principales adressées au Ministère de la Culture ainsi qu'au C.A.C.

Au Gouvernement, les participants l'ont invité de faire un plaidoyer pour la ratification par la RDC de la "Charte de la renaissance culturelle Africaine" avant fin Janvier 2021 et s'assurer que cette ratification soit inscrite dans l'agenda du Chef de l'Etat ; de s'engager pour une campagne de sensibilisation et de communication auprès des politiques et des acteurs culturels pour briser les obstacles qui freinent l'avancement des activités culturelles. De mettre en place un Conseil National des Arts et de la Culture (CNAC) qui aura parmi ses prérogatives : imposer des réglementations liées au secteur et qui agira également comme autorité de régulation sous tutelle du Ministère de la Culture et Arts. Il a été également demandé au gouvernement de supprimer la Commission Nationale de censure des chansons et de spectacles, qui restreint la liberté des créations dans un pays démocratique.

Quant à la question sur la politique culturelle, les participants ont recommandé au Ministère de tutelle de mettre en place un comité d'experts qui aura pour mission d'actualiser le projet de la loi déterminant les principes fondamentaux concernant la culturelle et les arts. Ce travail, renseigne-t-on, a été entamé depuis par le cabinet du feu Ministre Banza Mukalayi d'heureuse mémoire afin d'élaborer un nouveau projet qui tiendra compte des dispositions de la Charte de la Renaissance Culturelle Africaine ainsi que de Nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire, le numérique.

S'agissant de la gestion collective des droits d'auteur en RDC, les professionnels des arts et de la culture ont exigé la révision de l'ordonnance loi n°86-033 du 05 Avril 1986 sur la protection des droits d'auteur et droits voisins. Pour eux, la gestion collective du droit d'auteur doit totalement être libéralisée en tenant compte des normes de la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (CISAC). Car, cette gestion ne devra pas rester toujours sous le monopole d'une seule société en RDC.

En ce qui concerne le statut d'artiste, ils ont appelé le Ministère à élaborer un décret portant sur le statut d'artiste et de l'opérateur culturel en RDC et à mettre en place un registre national d'identification des artistes et opérateurs culturels.

Au CAC, les participants ont recommandé de développer une stratégie, un plan d'action ainsi qu'une feuille de route, permettant à tous ses membres d'avoir une projection et une vision claire des activités envisagées. Que le Collectif qui joue le rôle d'interface vis-à-vis du Gouvernement mette en place un portail administratif numérique de la Culture et des Arts. Que cette plateforme des artistes et des culturels soit inscrite en tant qu'Association au sein de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) pour mettre en exergue le caractère économique de la culture.

Enfin, il a demandé au CAC de fédérer les actions qui permettent d'avoir plus d'impact et d'influence sur les décideurs tant nationaux qu'internationaux et de constituer un véritable lobby capable de faire avancer les causes communes.

Le Ministre de la culture et des Arts, JM Lukundji et Caecilie Le Gallic de l'UE

L'UE soutient la création du CNAC

Grand partenaire de ces assises nationales, l'Union Européenne (COFED) a, de son côté, émis le vœu de voir le CAC s'ouvrir davantage et devenir permanent et transparent. Ainsi, Caecilie Le Gallic, Gestionnaire de programmes genres et droits de l'homme a manifesté son soutien à l'idée de la création d'un Conseil national de la Culture. La représente de l'Ambassadeur de l'UE en RDC a noté également la nécessité de la réforme des droits d'auteur, de la SOCODA, du Statut de l'artiste et de la suppression des entraves et tracasseries de toutes sortes contre les artistes, la cartographie des infrastructures existantes. Pour ce, elle attend la suite avec impatience et appelle les professionnels des arts et de la culture à rester mobiliser.

Par contre, le Député national Ados Ndombasi a déploré le fait que la plupart des projets culturels de grandes envergures réalisés en RDC soient souvent initiés et financés par des bailleurs des fonds étrangers.

Qu'à cela ne tienne, le Représentant du Caucus des Parlementaires Culturels, a affirmé la détermination du caucus à soutenir la proposition de loi sur la Politique culturelle qui sera déposée au Parlement dans les prochains jours par le Ministre de la Culture et des Arts. Il en est de même, renseigne-t-il, de la proposition de loi sur le statut de l'artiste.

Inscription de la Biennale de la RDC au budget national

C'est le Ministre de la Culture et des Arts, Jean-Marie Lukundji, qui a procédé à la clôture solennelle de la 2ème édition du Forum des Culturels.

Dans son allocution, il a témoigné toute sa gratitude aux partenaires qui ont rendu possible l'organisation de ce colloque.

Au nom du gouvernement, le Ministre de la Culture et des Arts a surtout salué le travail remarqué des participants, lequel a débouché à des recommandations qui traduisent les préoccupations et attentes des artistes et des Culturels, toutes disciplines confondues.

Vu la quintessence du projet (Forum), le ministre Jean-Marie Lukundji a annoncé son engagement d'inscrire dans la durée la Biennale Culturelle de la RDC par son inscription au budget national dans le seul but de garantir sa pérennité. Toutefois, il invite le CAC à s'ouvrir aux autres entités culturelles engagées aux bonnes fins de la participation optimale pour la promotion et la défense de la culture. Cela permettra davantage au ministère de tutelle d'avoir en face de lui un seul interlocuteur.

«Je réitère mon vœu de voir c'est que je considère comme le parlement des artistes (CAC) prendre forme à la fois comme espace culturel représentatif et fédérateur des aspirations culturelles et artistiques à la dimension de la notoriété du génie culturel de la RDC», a déclaré le Ministre de la Culture et des Arts.