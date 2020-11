Congo-Kinshasa: Union Sacrée - La NSCC organise une marche de soutien à Félix Tshisekedi

Ce Samedi 7 novembre 2020, cette nouvelle société civile Congolaise organise une marche de soutien au Chef de l'Etat à 9 heures avec comme point de départ le Boulevard triomphal et point de chute la place des évolués. Une manière pour cette entité citoyenne de dire au Président de la République de ne pas tenir compte des avis de modération qui ne s'étaient signalés jusque-là pour amener le FCC à une plus grande flexibilité et à plus de courtoisie.

En ce moment se dessine autour du Chef de l'Etat deux tendances opposées qui ne veulent pas d'un compromis. Il y a la tendance pour des négociations entre le CACH et le FCC pour redéfinir les relations entre les deux forces politiques. Cette tendance a eu pour meilleur porte-parole Monsieur Olenghankoyi qui, au sortir de son entrevue avec le Président de la République lors des consultations, avait instamment prié Félix Tshisekedi de ne pas jeter aux oubliettes la voie du dialogue qui est une voie de compromis. C'est une voie qui refuse le triomphalisme et qui continue de respecter l'adversaire et de rechercher la concorde.

Et, il y a aussi l'autre tendance qui est celle de la rupture complète et totale avec le FCC. C'est la voie militante. Elle fait ressortir les humiliations subies par le Chef de l'Etat, traité avec peu ou presque pas de courtoisie par le FCC et dont l'action prépondérante a été jusque-là, d'après eux, celle de bloquer tout progrès social généré par le gouvernement, qui pouvait amener une amélioration du vécu quotidien de la population.

La Nouvelle Société Civile Congolaise est à inscrire dans ce registre là en ceci qu'elle épouse sans restrictions l'idée de l'Union sacrée pour la nation du Chef de l'Etat et des conséquences qui découleraient de cette mutualisation des forces vives de la nation en vue de recadrer la gouvernance du pays dans le sens de l'intérêt supérieur du peuple qui prime sur toutes les autres considérations.

Pour rappel, après les consultations, le Président de la République qui aurait recueilli des milliers d'avis sur la situation actuelle du pays aura quatre possibilités pour conclure dans une adresse à la nation les consultations qu'il a initiées. Il peut juger, après les tractations souterraines, à l'abri des effusions turbulentes en action présentement décidé de revenir à la coalition, après réaménagement et l'expliquer devant le peuple. L'autre possibilité qui s'offre à lui est de mettre fin à la coalition et de refonder une autre avec la partie de l'opposition qui serait favorable et une partie du FCC qui aurait accepté de rejoindre le camp de l'Union sacrée pour la Nation. Il y a aussi une possibilité pour lui de nommer un informateur qui irait constater que l'actuelle coalition n'existant pas, il se serait formé une autre majorité au Parlement et ainsi former un autre gouvernement. Enfin, la dernière possibilité qu'il a, c'est de dissoudre le Parlement et de demander à la CENI d'organiser de nouvelles élections conformément à la Constitution.

Ces schémas pourront faire l'objet d'âpres polémiques, pour déterminer si elles sont constitutionnelles ou pas, mais ce sont les Cours et Tribunaux qui au finish diront le droit.

La Nouvelle société civile s'inscrit résolument dans la perspective soit de la refondation de la majorité au Parlement ou encore dans celle de la dissolution du Parlement comme le veulent Filimbi et LUCHA. Ils seront dans la rue le samedi 7 octobre 2020 pour soutenir les consultations du Président de la République.