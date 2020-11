Burkina Faso: Message de campagne des Indépendants Associés

document

Officiellement représentés sur 41 provinces et sur la liste nationale avec plus de quatre-vingt-dix (90) femmes candidates, nous sommes un regroupement d'indépendants dénommé INDEPENDANTS ASSOCIES en abrégé I.A.

Nous avons décidé d'aller à la conquête du pouvoir législatif avec des objectifs bien définis qui sont, entre autres, les logements à moindre coût pour toutes les couches sociales, la promotion des micro-finances en vue de soutenir les activités génératrices de revenus (AGR) sans garanties colossales, la promotion du domaine sanitaire et l'intégrité nationale.

Peuple du Burkina Faso, le 22 novembre 2020, vous serez dans les urnes face à votre propre destin et celui du peuple burkinabè pour choisir vos représentants à l'Assemblée Nationale pour les cinq (05) prochaines années.

Choisir les INDEPENDANTS ASSOCIES, c'est choisir les démocrates qui ont compris les enjeux du moment et surtout les défis auxquels notre pays est confronté.

Pourquoi faire confiance aux INDEPENDANTS ASSOCIES (I.A) ? Parce que notre vision est celle d'un Burkina debout en harmonie avec son peuple qui tourne radicalement et définitivement le dos à tous les modèles et promesses qui nous ont été proposés, juste pour oser inventer un avenir qui sera dirigé par des hommes et femmes intègres, dignes et compétents. Les INDEPENDANTS ASSOCIES, prêts à œuvrer pour la cohésion sociale, l'unité et le bien-être commun.

Donner vos voix aux INDEPENDANTS ASSOCIES (I.A), c'est voter bien, juste et utile car des lois justes et équitables feront du Burkina Faso un pays sécurisé, émergeant et de paix.

Alors chers Burkinabè, aux urnes le 22 novembre 2020, faites le meilleur choix en votant les INDEPENDANTS ASSOCIES...

Que Dieu bénisse le Burkina Faso !!!