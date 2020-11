Burkina Faso: Message de campagne de Burkina Yirwa

document

Chers compatriotes,

Militantes et militants, sympathisantes et sympathisants de BURKINA YIRWA, le 22 novembre prochain auront lieu les élections couplées législatives et présidentielle au Burkina Faso. Nous sommes invités à choisir des députés qui siégeront en notre nom à l'Assemblée nationale ainsi que le président du Faso pour les cinq années à venir.

Ces élections interviennent six ans après la victoire du peuple les 30 et 31 octobre sur la dictature et l'autocratie. Il convient de relever que notre pays fait face à une adversité de taille qu'est le terrorisme. C'est pourquoi, BURKINA YIRWA, conscient de cette situation, veut relever le défi.

Notre parti BURKINA YIRWA, qui signifie en langues nationales mooré et dioula « intégrité et prospérité », est le symbole d'un engagement pour un Burkina Faso radieux. BURKINA YIRWA a pour logo un maïs jaune dans une couronne verte parsemée de treize (13) étoiles jaunes. En haut du maïs et de la couronne figure le nom du parti. En bas de la couronne figure sa devise qui est : PATRIE-JUSTICE-UNITÉ.

Le maïs symbolise l'abondance, la prospérité que nous recherchons pour les treize régions du Burkina Faso. La couleur jaune dominante symbolise l'espoir de l'émergence d'un Burkina nouveau. La couleur rouge symbolise le sang de tous les martyrs de la lutte du peuple burkinabè pour la liberté, ainsi que le devoir de consentir le sacrifice suprême pour défendre la Patrie. La couleur blanche symbolise la droiture, l'intégrité et la transparence qui constituent des valeurs indispensables pour réaliser la bonne gouvernance.

BURKINA YIRWA veut contribuer par la prise de lois pertinentes susceptibles d'assurer à tous l'égalité des droits civils et politiques, une justice équitable et impartiale, le respect des droits humains, la solidarité et la cohésion sociale, la paix et la quiétude, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'emploi et aussi à un habitat décent et au logement.

Pour ce faire, BURKINA YIRWA a présenté des listes dans le Bam, le Boulgou, le Houet, le Kadiogo, le Gourma, la Gnagna, la Kossi et le territoire national.

BURKINA YIRWA travaillera à ce que ce pays soit géré selon les principes de la bonne gouvernance, avec la plus grande transparence, dans l'honnêteté et l'intégrité. Il vous propose des hommes et des femmes de confiance.

Membre de l'APMP, BURKINA YIRWA vous invite à voter Roch Marc Christian KABORE pour la présidentielle et à voter ses candidats pour les législatives.

Votez BURKINA YIRWA pour un Burkina prospère et d'abondance pour tous !

BURKINA YIRWA, c'est la Patrie !

BURKINA YIRWA, c'est la Justice !

BURKINA YIRWA, c'est l'Unité !