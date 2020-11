Burkina Faso: Message de campagne du Parti Fasocrate (PF)

document

Peuple du Burkina Faso,

Camarades Fasocrates,

Le présent scrutin se déroule dans un contexte d'enjeux majeurs. C'est pourquoi, le Parti Fasocrate (PF) demande aux électeurs de voter utile en choisissant notre parti de transformation profonde de l'Etat pour un développement harmonieux.

Est-ce que les problèmes que nous rencontrons ne sont pas l'expression des inégalités sociales affirmées et des antagonismes déclarés ? C'est la raison pour laquelle les Fasocrates, avec une idéologie fondée sur les valeurs de l'amour pour sa patrie, l'intégrité, la justice et la liberté, proposent les priorités suivantes :

-Promouvoir les valeurs démocratiques ;

-Réformer les institutions pour

améliorer le service public ;

-Soutenir des actions sociales qui sont des droits inaliénables ;

-Susciter le changement radical en ouvrant la voie au progrès et aux nouveaux paradigmes du développement économique ;

-Créer des Brigades du Faso pour enrayer la question de l'insécurité ;

-Lancer des programmes d'intérêts nationaux ;

-Renforcer la coopération régionale et internationale pour un Burkina Faso prospère.

En s'engageant pour ces priorités, les Fasocrates vont soutenir l'emploi afin de permettre un avenir radieux pour les jeunes, accompagner les PME et les initiatives des femmes, soutenir les agriculteurs, développer les logements, promouvoir les économies d'énergie et les énergies renouvelables, permettre l'accès à la santé, sauvegarder l'environnement, privilégier la protection sociale, développer les services publics, redynamiser le secteur des transports et des technologies de la communication et protéger l'environnement. Faire en sorte que les arts, la culture et le sport constituent des espaces d'épanouissement et d'émancipation.

Nous voulons donc rétablir la souveraineté populaire de nos régions, faire de ces régions le levier du développement parce que nous voulons que le citoyen soit comme un acteur-décideur.

Electrices, Electeurs,

Il nous faut se hisser au rang d'une nouvelle ère pour notre démocratie. Le PF veut révolutionner les mentalités, les méthodes et les modes de gouvernance et aspire à ce que les populations puissent accéder au bien-être individuel et collectif dans le cadre d'une gestion rationalisée des richesses.

C'est avec beaucoup d'abnégation que nous pourrons engranger des victoires dans les provinces suivantes : Bazèga, Mouhoun, Nayala, Kadiogo, Oubritenga, Yatenga, Sissili et Ziro.

Avant de terminer, une fois encore merci et votons le PF. Pour la présidentielle, voter le candidat du MPP, Son Excellence Roch Marc Christian KABORE.

Peuple du Burkina Faso, restons mobilisés car la victoire est certaine au soir du 22 novembre 2020.

Vive le Faso, la Fasocratie, les Fasocrates, les Patriotes Révolutionnaires et le peuple uni pour une République Populaire.

Pour la victoire, en avant !

Patrie-Justice-Progrès