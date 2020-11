Burkina Faso: Message de campagne du Regroupement d'Indépendants la « NATURE »

document

En ce début du XXIe siècle et du IIIe millénaire, alors que l'avenir de notre planète est gravement menacé, et avec lui la survie de l'humanité, nous croyons utile d'en appeler à une écologie spirituelle à travers ce message.

Comme chacun le sait, notre planète est en danger : elle souffre de pollutions diverses, ses écosystèmes sont menacés, nombre d'espèces végétales et animales ont disparu ou sont en voie de disparition, le climat se réchauffe et fait craindre une montée des mers et des océans, etc. Il est désormais acquis que les hommes ont une très grande part de responsabilité dans cette situation.

Si rien n'est fait à court terme sur le plan mondial, les maux dont souffre la terre vont croitre en fréquence et en intensité, non sans mettre en péril l'humanité elle-même.

Des quatre règnes de la NATURE, le nôtre est le plus fragile et le plus vulnérable, car sa survie dépend des trois autres. En leur portant atteinte, il se condamne à souffrir et même, dans le pire des cas, à disparaitre en partie ou totalement. La terre n'est pas seulement notre cadre de vie.

C'est aussi notre cadre d'évolution spirituelle, car elle est le lieu dévolu à l'humanité pour qu'elle prenne graduellement conscience de son origine divine et s'accomplisse sur le plan intérieur.

En cela, elle est le temple commun à toutes les âmes incarnées sur notre planète. Vues sous cet angle, la TERRE et l'humanité s'inscrivent dans un plan divin qui transcende le monde matériel et les vicissitudes de la vie.

Si tous les êtres humains avaient conscience de cela, non seulement ils seraient plus respectueux à l'égard de l'environnement, mais ils entretiendraient des relations plus fraternelles entre eux.

Ils seraient également plus enclins à mener une quête spirituelle et à s'interroger sur le sens profond de l'existence.

Ce faisant le ternaire Dieu-Nature-Homme prendrait tout son sens et toute sa valeur.

Alors pour la sauvegarde de l'environnement, votez le Regroupement d'Indépendants la « NATURE ».